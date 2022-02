Latina, la polizia arresta un finto carabiniere

LATINA – Girava nel centro a Latina con una divisa originale da carabiniere, è stato arrestato dalla polizia durante i controlli un cittadino romeno di 32 anni. Il giovane stava prelevando una bevanda da un distributore automatico, quando è stato notato dai poliziotti della Squadra Volante della Questura di Latina e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Un fatto che è parso subito singolare: era notte fonda e il militare era senza auto di servizio. Gli agenti incuriositi dalla sua presenza lo hanno avvicinato per sapere se avesse bisogno di supporto operativo, ma l’imbarazzo e l’incertezza del carabiniere dall’accento non italiano, hanno fatto scattare le verifiche e il conseguente fermo di polizia. La divisa di servizio, completa di berretto col fregio dell’Arma, è stata sequestrata, mentre lui sarà processato per direttissima. Le indagini proseguono per capire come il 32enne si sia potuto procurare una divisa autentica e per quale motivo la indossasse proprio venerdì sera.