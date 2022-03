“In cammino per il suolo” fa tappa a Sermoneta e Cori

SERMONETA – Farà tappa domani a Sermoneta la marcia “In cammino per il suolo” organizzata dal Movimento Conscious Planet. Si tratta di un cammino di sensibilizzazione a staffetta lungo la via Francigena con partenza da Siena e Sessa Aurunca verso Roma, per promuovere l’importanza della sostenibilità ambientale e la necessità di agire ora per il suo recupero e la salvaguardia.

Il cammino da Sessa Aurunca a Roma è coordinato dall’Associazione di volontari “Gruppo dei Dodici-odv”. Partito da Sessa Aurunca il 21 marzo, l’iniziativa ora arriva a Sermoneta dove domani, martedì 29 marzo, i camminatori si ritroveranno in piazza del Popolo, nel centro storico, salutati dall’amministrazione comunale, per la partenza verso Cori. L’arrivo a Roma è previsto per il 1° aprile, dove si incontreranno i camminatori partiti invece da Siena. Questo progetto fa parte di un’iniziativa molto più ampia e che coinvolge tutto il pianeta, puntando a raccogliere il sostegno di 3,5 miliardi di persone sul tema della sostenibilità ambientale.

Prosegue dunque la collaborazione con il Gruppo dei Dodici, con il quale il Comune di Sermoneta ha sottoscritto la costituzione di una “Destination management organization” per la promozione di itinerari turistici lungo la via Francigena, grazie alla vittoria al bando regionale.

Per tutti coloro che sono interessati al cammino per la tappa Sermoneta-Cori, tutte le informazioni sono sul sito savesoil.com.