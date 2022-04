Chiusura sportello bancario a Spigno Saturnia, il Comune avvia una petizione

LATINA – “La chiusura dello sportello della Bper Banca a Spigno Saturnia rischia di privare di un servizio di fondamentale importanza non soltanto la comunità del centro pontino ma dell’intero comprensorio per il quale l’istituto di credito rappresenta un importante punto di riferimento”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore La Penna dopo che il consiglio comunale della cittadina aurunca nei giorni scorsi ha approvato una delibera per esprimere la sua totale contrarietà e contemporaneamente il Comune ha avviato, una petizione, disponibile presso l’ufficio del protocollo, contro la chiusura della filiale, invitando la cittadinanza a firmarla.

“Se tale chiusura dovesse effettivamente concretizzarsi – aggiunge ora il consigliere regionale pontino – i cittadini di Spigno Saturnia e decine di piccole e medie imprese e attività commerciali sarebbero pesantemente penalizzate: l’assenza di uno sportello bancario in loco avrebbe conseguenze negative anche sugli anziani per i quali la gestione per via telematica delle pratiche bancarie, anche le più semplici, diventerebbe un ostacolo insormontabile. Condivido in pieno la delibera approvata dal Consiglio comunale con la quale l’assise e il sindaco Salvatore Vento esprimono la loro totale contrarietà a questa azione e sosterrò tutte le azioni utili affinché il gruppo bancario faccia marcia indietro rispetto alla propria decisione”.