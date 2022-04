Latina, al via le prenotazioni per la quarta dose di vaccino contro il covid

LATINA – E’ scattata alle 18,30 la prenotazione per la quarta dose di vaccino contro il covid per gli over 80. Sul portale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ è apparsa la sezione dedicata al cosiddetto “second booster” per gli anziani. Si può dunque prenotare con il metodo consueto, inserendo codice fiscale e numero della tessera sanitaria, scegliendo gli hub vaccinali attivi in tutto il territorio provinciale e regionale, oppure la farmacia aderente.

L’offerta di second booster sarà in questo modo calibrata sulle richieste. Fino ad ora gli over 80 e i superanziani hanno aderito in maniera massiccia alla campagna vaccinale contro il covid.