Cambia il Recup nel Lazio: è on line il nuovo sistema per prenotare le visite

La Regione Lazio ha presentato il nuovo sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, per prenotare o modificare, e quindi gestire autonomamente gli appuntamenti presso strutture sanitarie, pubbliche e accreditate, del Lazio. Il sistema è già on line, è operativo per 13 tipologie di prime visite specialistiche, ed è già stato utilizzato dai primi cittadini che hanno fatto accesso al portale https://prenotasmart.regione.lazio.it/main/home-

Una prassi già ampiamente sperimentata con le prenotazioni per il vaccino covid il cui schema ricalca. “Una rivoluzione importante anche per il governo delle liste di attesa per regolare l’offerta anche in base alla domanda. A breve – ha spiegato l’assessore D’Amato – entreranno gli esami diagnostici e gli screening oncologici (cervice uterina, colon retto e mammella)”. Le prenotazioni sono mensili e la Regione spera così di fronteggiare anche il problema dell'”assenteismo”, di chi prenota mesi prima e poi scorda di presentarsi all’appuntamento, e non cancella la visita occupando inutilmente un posto.