A Sabaudia Dacia Maraini presenta “Caro Pier Paolo”

SABAUDIA – L’associazione Sabaudia Culturando, torna ad aprire l’estate culturale della città di Sabaudia con l’ottava edizione della rassegna “Libri Nel Parco – quando la cultura incontra la natura”. Si parte domani, 12 luglio alle 18,30 nella corte comunale con Dacia Maraini che presenterà il suo libro “Caro Pier Paolo” edito da Neri Pozza, il libro dedicato a Pier Paolo Pasolini, con ricordi di Sabaudia che chiude idealmente anche la rassegna dedicata al grande intellettuale del Novecento “Dalle Rogge alle Dune”. Il libro vuole rievocare il rapporto di amicizia, intimità, confessioni e scambi polemici che la scrittrice aveva con il suo amico Pasolini. Un ritratto distante dalla retorica ammantata di scandalo e nostalgia che si stava sovrapponendo al ricordo del poeta-regista-romanziere per il suo Centenario.

Alla presentazione interverrà lo scrittore e giornalista Eugenio Murrali.

“Il 12 luglio per noi è una data importante, chiudiamo il ciclo di incontri che abbiamo organizzato nei mesi scorsi, “Pasolini: dalle rogge alle dune”, e apriamo la nostra ottava edizione di “Libri Nel Parco” con il nostro Socio Onorario Dacia Maraini in ricordo di Pier Paolo Pasolini. Ci teniamo a ringraziare ancora una volta il Comune di Sabaudia per aver concesso il patrocinio ad entrambe le rassegne e il Comitato Nazionale per il Centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Da sempre la nostra missione è quella di regalare alla città eventi culturali di pregio con un occhio sempre alla nostra”, sottolinea la Presidente di Sabaudia Culturando, Laura Plata.

Il secondo appuntamento si svolgerà giovedì 14 luglio alle ore 21:30 con Giancarlo De Cataldo che presenterà il suo ultimo libro “La svedese” e modererà l’incontro il giornalista Vittorio Buongiorno.

(nella foto Dacia Maraini visita la mostra su Pierpaolo Pasolini allestita a Sabaudia nell’estate del 2021)