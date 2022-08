A Latina la personale di Gino Di Prospero Derive contemporanee

LATINA – Allestita oggi la mostra “DERIVE CONTEMPORANEE”, la personale di Gino Di Prospero che per tutto il mese di agosto sarà esposta per la BENACQUISTA ART COLLECTION presso la Filiale di Latina di via del Lido 106. Prosegue così il progetto artistico presso l’Agenzia di Assicurazioni con il patrocinio del Comune di Latina trasformato in sede espositiva di 12 eventi di arte contemporanea per tutto il 2022, uno al mese. Gino Di Prospero è nato a San Felice Circeo, attualmente vive e lavora tra Latina e il Circeo e si esprime nei suoi due studi-laboratorio dove si ritira per dare forma alle sue sensazioni alla sua arte.