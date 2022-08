A Latina Lido tutto pronto per la finalissima di Sport Estate Games

LATINA – Dopo quasi due mesi di attività, il II° Trofeo di Sport Estate Games termina le attività giornaliere al Lido di Latina si prepara a scendere in campo per la finalissima che ospiterà i vincitori di tutte le tappe fino ad ora realizzate con tornei quotidiani di briscola, calcio balilla, bocce, ping-pong, play station, tiro al canestro alle quali hanno preso parte circa 3.500 le persone di tutte le età.

“Abbiamo ottenuto anche quest’anno un ottimo riscontro – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – L’impegno per la realizzazione di un simile progetto è tanto, basti pensare che per quasi due mesi, l’ente concentra numerose risorse sul lungomare, il tutto gratuitamente sia per gli stabilimenti, sia per coloro che prendono parte ai giochi. Siamo convinti che svolgere un servizio per la comunità, possa arricchire la città di Latina, disponendo un’offerta variegata e lasciando piacevoli ricordi a chi sceglie le nostre spiagge come meta turistica. Vi aspettiamo alla finale”.

Dopo aver fatto tappa al Lido Arca Enel, Circello, Kusi Beach Club, Tulum By Lido Astura, Lido Sandalo, Lido Satricum – Marechiaro, Gente di Mare, Lido Nolivè, Amarylli, Totem Lido dei Laghi, Blanco Beach, Piccola Duna, Cancun, Boca Chica, Space Time, BagnoMarina, Hotel Mediterraneo, 4° Chiosco da Umberto, Aeronautica Militare, Hotel Tirreno, Appeal Double View, il Camping Rio Martino-Oasi di Ambra, il Paka’ A Beach ed il 5° Kiosko, l’appuntamento per la finale è fissato a Foce Verde venerdì 5 agosto presso il BagnoMarina (fianco Giovannino). A partire dalle 14.30 al via le sei attività scandite su orari differenti, dove si scontreranno tutti i “più forti” dei lidi che in questi giorni si sono aggiudicati le prove. Grazie alle loro performance, faranno acquisire punteggio al proprio stabilimento di appartenenza, determinandone il vincitore.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Latina, promosso da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus. Partner ufficiali dell’evento, Sport85, Bianchi Assicurazioni, Partesa, Stratego, Conad ed i media Latina Corriere.it., Mondo Radio con Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina.