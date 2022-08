Tartarughe marine, è tempo di schiusa per i nidi di Anzio, Fondi e Ventotene

LATINA – Si avvicina il periodo della schiusa delle uova deposte dalle tartarughe marine sulle coste del Lazio. Lo dicono gli esperti di Tartalazio che tengono sotto controllo i nidi. “Tra pochi giorni dovrebbero nascere le prime piccole dell’anno ad Anzio, poi seguiranno Fondi e Ventotene”, spiegano, mentre sempre più persone, affascinate da questi rettili marini, cercano di darsi da fare per segnalarne il passaggio.

Un grande aiuto arriva proprio dai bagnanti che seguendo le indicazioni della Rete Tartalazio segnalano le tracce notturne prima che vengano cancellate dal calpestio delle ore diurne, quando la spiaggia è affollata. La segnalazione va fatta al 1530 il numero della Capitaneria di Porto.

“Continua indefesso il lavoro di monitoraggio delle coste alla ricerca delle possibili tracce lasciate da femmine uscite per deporre il nido – dicono gli esperti – Tutto ciò è possibile grazie al grande aiuto che tanti volontari stanno dando alla Rete, con sveglie e passeggiate all’alba, prima che le tracce vengano cancellate dai bagnanti. Ma un grande aiuto arriva anche dai gestori dei tanti stabilimenti balneari che hanno esposto le locandine di TartaLazio dove si spiega cosa cercare e come comportarsi in caso di rinvenimento delle tracce”.

Quest’anno, anche in collaborazione con la Federbalneari, le locandine sono esposte in molti stabilimenti del Lazio e lungo la costa pontina a Minturno, Formia, Gaeta, Sperlonga, Fondi e a Latina, e un po’ più in là, in provincia di Roma, anche a Nettuno, Anzio, Torvajanica (Pomezia) e Ardea.