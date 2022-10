Camera di Commercio, istituita la Camera Arbitrale unica del basso Lazio

LATINA – E’ stata istituita presso la Camera di Commercio Frosinone Latina la Camera Arbitrale che, su istanza di parte, procede alle designazioni del professionista a cui affidare l’incarico di Arbitro come mezzo stragiudiziale per la risoluzione delle controversie civili. Per effetto della fusione tra i due enti camerali del Basso Lazio infatti c’è ora un organismo unitario al posto dei due esistenti in precedenza.

Deciso il meccanismo di estrazione a sorte dell’arbitro, che su istanza di parte è scelto tra gli elenchi predisposti dalla CCIAA. Peraltro, il sorteggio avviene esclusivamente tra i professionisti iscritti nella circoscrizione del Tribunale da cui proviene la domanda di arbitrato per garantire – si legge in una nota – da un lato la rotazione degli incarichi e dall’altro il rispetto delle professionalità dei territori. Il Consiglio della Camera Arbitrale, è presieduto da Efrem Romagnoli.

Ne fanno parte: in area Latina, Adelia Davoli, Tony De Simone e Claudio Maciariello, mentre per l’ area Frosinone, Debora Fiore, Luigi Lotito e Domenico Celenza, e per l’area Cassino, Marco Vento, Valerio Trovato e Alessandro Farinelli. Vice presidenti nominati sono Debora Fiore fino al 31/10/2023 e a seguire Adelia Davoli fino alla scadenza dell’organo.

Il supporto della Camera di Commercio è prestato dal segretario generale Pietro Viscusi, dal vice segretario generale Domenico Spagnoli e dalla funzionaria Annalisa Di Giulio.