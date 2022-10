Il Latina calcio 1932 continua la sua marcia: 1-0 al Picerno

LATINA – Continua la grande marcia del Latina, che ottiene un’altra vittoria preziosa contro il Picerno. Autore della rete decisiva nella sfida del Francioni il giovanissimo Mattia Di Mino. Con questo successo sono cinque i risultati utili di fila, con quattro vittorie e un pareggio.

La partita inizia subito in maniera vibrante. Dopo neanche un minuto il Picerno guadagna un calcio di rigore per un fallo del capitano Andrea Esposito. Sul dischetto per il Picerno si presenta Emmanuele Esposito, ma la sua conclusione viene neutralizzata da un formidabile Cardinali. Dopo cinque minuti di gioco il portiere nerazzurro è ancora perfetto nel negare la gioia del gol a Kouda con una precisa respinta di piede.

Al 18’ arriva il primo squillo del Latina. Bordin pennella su calcio di punizione per la testa di Fabrizi; l’attaccante è bravo ad arrivarci ma è altrettanto ottima la risposta di Albertazzi che devia la sfera in calcio d’angolo.

Nel finale della prima frazione è ancora una volta la squadra di casa a rendersi pericolosa grazie a una bella incursione del giovane Di Mino, ma è ancora una volta attento il portiere ospite a evitare il gol.

Quello sceso in campo per il secondo tempo è un Latina nettamente diverso per voglia e cattiveria. La squadra nerazzurra, infatti, nei primi dieci minuti della ripresa carica a testa bassa cercando di mettere in difficoltà il Picerno.

Vantaggio che puntuale arriva 56’. Grande azione di Lorenzo Di Livio che sfonda sulla fascia destra e serve un pallone perfetto per Di Mino. Il classe 2003 stacca alla perfezione di testa e supera Albertazzi per la rete dell’1-0 nerazzurro.

Nel secondo tempo poi Di Donato opta per alcuni cambi, dando spazio a Celli, Rosseti e Antonio Esposito. Questi ultimi due sono due recuperi importanti per il Latina visto che rientrano dal loro infortunio. Negli ultimi dieci minuiti spazio anche a Barberini e Riccardi che rilevano Tessiore e Fabrizi, stanchissimi dopo questi impegni ravvicinati.

Dopo il vantaggio nerazzurro la sfida è andata via via rallentando per intensità, complice anche il fatto che il Picerno nella prima frazione di gioco ha speso molte energie. Al 90’ gli ospiti restano in dieci minuti per l’espulsione di Albadoro.

Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del match, che decreta il quinto risultato utile di fila per la squadra nerazzurra che sale così a quota 17 punti in classifica.

TABELLINO – Latina – Picerno 1-0

Latina Calcio 1932: Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (64’ Rosseti), Sannipoli, Tessiore (82’ Riccardi), De Santis, Di Mino (71’ Esposito Ant.), Bordin, Esposito And. (46’ Celli), Fabrizi (82’ Barberini). A disp.: Giannini, Tonti, Rossi, Nori, Cortinovis, Teraschi. All.: Di Donato

AZ Picerno 1973: Albertazzi, De Cristofaro (71’ Pitarresi), Allegretto, Kouda (58’ Liurni), Esposito E. (64’ Santarcangelo), Garcia, Pagliai, Golfo (58’ Reginaldo), Diop (58’ Albadoro), De Ciancio, Novella. A disp.: Crespi, Dettori, Gerardi, Monti, Montesano. All.: Longo

Marcatori: 56’ Di Mino (L)

Arbitro: Stefano Milone, 1° Assistente, Matteo Taverna, 2° Assistente Emanuele Fumarulo, 4° Uomo Domenico Mascolo

Ammoniti: 1’ Esposito And. (L), 17’ Allegretto (P), 29’ Kouda (P), 61’ Esposito E. (P), 61’ Di Livio (L), 85’ De Santis (L), 88’ Barberini (L), 89’ Amadio (L)

Espulsi: 90’ Albadoro (P)

Angoli: 3-8

Recupero: 4’

Note: 1142 spettatori di cui 476 abbonati