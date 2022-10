Latina vince contro Taranto, Di Donato sorridente: “La squadra si è superata”

LATINA – “La squadra si è superata”. Un mister Daniele Di Donato sorridente in sala stampa al termine del match tra Latina Calcio 1932 e Taranto F.C. dopo la vittoria ottenuta al Francioni nell’anticipo del campionato di serie C. Nella settima giornata i nerazzurri sono riusciti a portare a casa il risultato migliore nonostante l’espulsione di Carletti alla fine del primo tempo, che ha costretto l’allenatore a rivedere i programmi. Latina a segno grazie al goal di Sannipoli all’inizio della ripresa.

LA PARTITA – Il Latina con grande carattere e decisione esce vincitore dalla sfida casalinga contro il Taranto per 1-0. Decisiva la prima rete nei professionisti di Daniel Sannipoli.

Inizio di partita arrembante per il Latina, che aggredisce il Taranto fin dalle prime battute. Al quarto d’ora arriva la prima grande occasione per i nerazzurri. Ottimo il lavoro di Tessiore sulla fascia destra; il numero 10 fa partire un traversone che trova puntuale Carissoni, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato.

Alla mezz’ora il Latina costruisce una bella azione sfruttando entrambe le fasce laterali. Alla fine, è ancora una volta Carissoni ad andare alla conclusione ma il suo sinistro termina alto sopra la porta difesa da Vannucchi.

La squadra di casa ci prova ancora una volta al 40’, grazie allo stacco di testa di Carletti. Il portiere ospite però è attento a bloccare a terra la sfera e a mantenere il punteggio sullo 0-0

Ad inizio ripresa il Latina rimane in dieci uomini per l’espulsione di Carletti, reo di aver alzato troppo il piede in un contrasto. Questo non scoraggia la squadra nerazzurra che al 49’ trova la rete del vantaggio. Perfetto il cross di Giorgini e altrettanto magistrale l’inserimento di Sannipoli che di testa trova la deviazione decisiva per sbloccare il match.

I primi due cambi operati dal mister nel secondo tempo sono Bordin e Rosseti al posto di Di Livio e Fabrizi. Nell’ultimo quarto d’ora il Taranto prova ad alzare il baricentro, buttando al centro dell’area diversi palloni; è però bravo Cardinali a fare buona guardia alla sua porta. Nel finale spazio anche a Riccardi e Margiotta che rilevano rispettivamente Tessiore e Rosseti, che ha accusato un problema poco dopo essere entrato in campo.

In pieno recupero brividi per il Latina, perché il Taranto va in rete ma il gol viene annullato dal Signor Taricone per posizione di fuorigioco.

Dopo 6 lunghissimi minuti di recupero l’arbitro fischia la fine decretando l’importantissimo successo della squadra nerazzurra. Un successo di cuore e carattere, che proietta il Latina a quota 13 punti in classifica.