Lilith diventa più grande, una nuova sede per il Centro Donna di Latina: “Ancora più servizio contro la violenza”

LATINA – Una torta rosa con la scritta R-Esistiamo e un flusso continuo di persone, tantissime donne, di ogni età, per la festa che ha inaugurato ieri la nuova sede del Centro Donna Lilith di Latina. Un grande appartamento in Via Farini n. 2 che è anche l’immagine plastica di quanto sia cresciuto negli anni un servizio essenziale per l’assistenza e l’accompagnamento delle donne che decidono di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza subita da compagni, mariti, ex, o semplici fidanzati.

“Operiamo da 31 anni e questa sede ci darà la possibilità di ampliare il servizio con più orari a disposizione e più stanze per i colloqui”, spiega la presidente Francesca Innocenti sotto la cui guida l’associazione ha cambiato già due sedi, sempre nell’ottica della crescita e della massima attenzione ai bisogni del territorio.

Sono circa 150 le donne che ogni anno vengono accolte e seguite secondo un protocollo preciso da operatrici professionali (alcune delle quali volontarie), e aiutate mettendo loro a disposizione strumenti personalizzati: dall’ascolto, al sostegno psicologico, all’assistenza nell’eventuale percorso giudiziario, per chi si sente pronta a formalizzare una denuncia; e poi le case rifugio, quelle di prosecuzione e i progetti di reinserimento socio-lavorativo. “Non aspetto il principe azzurro, ma un lavoro equamente retribuito”, recita uno dei poster appesi alle pareti del Centro Donna; e ancora “Not your toy” , oppure “Parlarne ti può salvare la vita”. Un piccolo vademecum, a portata degli occhi di chiunque entri nella nuova casa di Lilith.

Venerdì 28 ottobre è stata anche l’occasione per presentare il festival Wake up – rEsistiamo, promosso da Centro Donna Lilith per il prossimo 25 novembre Giornata internazionale per la lotta alla violenza contro le donne: “Dal 18 al 27 novembre faremo una serie di eventi e attività rivolte alla popolazione per arrivare a quante più persone sia possibile – aggiunge Francesca Innocenti – Perché avere una popolazione informata sul fenomeno, e che ne sappia riconoscere alcuni segnali, è importantissimo per riuscire a prevenire, ma anche per essere di aiuto alle persone che stano subendo una violenza”.

