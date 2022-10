Oroscopo del giorno 30 Ottobre 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi lasciate trasportare dall’entusiasmo, ma dovreste calmarvi un pochino e coinvolgere di più il partner nei vostri piani per il futuro. Single: tendete a bruciare in fretta le tappe ma dovreste cercare di rallentare per evitare di sembrare troppo invadenti. Per quanto riguarda la salute, Marte vi da energia e vi fa sentire sicuri di voi stessi rendendovi di buon umore. In famiglia siete molto attenti con i vostri cari e siete disposti a fare degli sforzi per accontentarli.

(21 aprile – 20 maggio)

Il Sole è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, ognuno ha bisogno dei suoi spazi pensando di più a voi stessi piuttosto che cercare di trascorrere del tempo con il partner. Anche i single coglieranno l’occasione per dedicarsi alle attività preferite. Dal punto di vista della salute vi sentirete nelle migliori condizioni: sarete in un ottimo stato d’animo e godrete di buona vivacità. In famiglia state pensando di fare qualche cambiamento ed i vostri cari vi daranno il sostegno necessario.

(21 maggio – 21 giugno)

Il Sole è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia sarà una bella giornata: le stelle vi proteggono dalle tempeste e garantiscono serenità e complicità. Single: siete sulla giusta strada e sarebbe opportuno provare ad esprimere il vostro affetto. Per quanto riguarda la salute siete in buona forma fisica e si vede: siete più rilassati e godete di un morale d’acciaio. In famiglia siete insoddisfatti dell’andamento di alcune situazioni e potreste decidere di fare dei cambiamenti radicali, tuttavia, cercate di mantenere la calma.

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà la giornata delle discussioni riguardanti il futuro: alcuni decideranno di mettere su famiglia, altri penseranno di più all’aspetto materiale. Single: non lasciate che l’immaginazione prenda il sopravvento prima di parlare con la persona che vi interessa. Per quanto riguarda la salute dovreste uscire a godervi la natura: è il modo migliore per tornare di buon umore e per alleviare la tensione. In famiglia l’atmosfera è tranquilla e dovreste trascorrere tempo di qualità accanto ai vostri cari.

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il momento è buono per affrontare discorsi importanti: con fiducia e determinazione riuscirete a discutere in modo costruttivo e la complicità verrà rafforzata. Single: sarebbe bello cercare di concretizzare la vostra situazione perché l’aspetto astrale è favorevole per esprimere i vostri sentimenti. Per quanto riguarda la salute dovreste sentirvi più energici grazie all’influenza planetaria: cercate di canalizzarla al meglio. In famiglia dovreste prestare più attenzione ai vostri cari ed essere lì se hanno bisogno dei vostri consigli.

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia torna l’armonia e la comprensione sarà facilitata: dovreste essere in grado di raggiungere un equilibrio sentimentale che vi guiderà con sicurezza verso il vostro futuro. Single: sarete in grado di prendere le giuste decisioni e godrete appieno della vostra scelta. Per quanto riguarda la salute, se la stanchezza si farà sentire, una cura di vitamine vi rimetterà subito in sesto. In famiglia potreste dover svolgere un ruolo di mediatore: i vostri cari fanno affidamento sulla vostra analisi pertinente.

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single saranno pronti a prendere le iniziative e riusciranno ad avanzare con facilità nella direzione desiderata. Per quanto riguarda la salute, Saturno vi trasmette energia positiva: il morale migliora e vi sentirete molto più sicuri di voi stessi. In famiglia dovreste cercare di stabilire le vostre priorità perché sarà piuttosto difficile riuscire a soddisfare tutte le richieste dei vostri cari.

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarà una giornata serena e dovreste approfittare per trascorrere più tempo accanto al partner: sembra proprio che ne senta il bisogno. Single: siete molto determinati nel vostro intento e sarete in grado di mantenere le promesse fatte. Per quanto riguarda la salute, se alcuni fastidi vi impediscono di dormire bene, dovreste trovare un modo per liberarvi dai pensieri negativi. In famiglia potreste scoprire alcuni segreti e dovreste cercare di rimanere diplomatici per non causare situazioni fastidiose.

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, manca la passione al momento e questo vi fa dubitare di tutto: cercate di portare un po’ di fantasia nella vostra vita per salvare un rapporto che sembra non reggere più. Anche i single si stanno interrogando sulle loro decisioni e sentono di aver fatto qualche errore. Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di risolvere i problemi che vi turbano per evitare un esaurimento nervoso. In famiglia potreste trovare l’aiuto necessario se deciderete di parlare e di aprirvi con i vostri cari.

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il transito di saturno aumenta il vostro desiderio di rafforzare ancora di più il vostro legame: state pensando in grande ed avrete l’appoggio del partner. Single: dovreste godervi il presente invece di torturarvi con i piani per il futuro che sembrano irraggiungibili al momento. Per quanto riguarda la salute, lo stress si fa sentire più del solito e dovreste cercare attività rilassanti per poter migliorare la vostra situazione. In famiglia i rapporti sono tranquilli, ma mancano di giovialità: cercate di passare del tempo insieme e divertitevi.

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, tutto va per il meglio: siete in sintonia con il partner e basterà guardarvi negli occhi per capire i pensieri dell’altro. Single: se avete un appuntamento, le cose andranno come ve lo aspettavate. Per quanto riguarda la salute, l’energia portata dalle Stelle vi sarà di grande aiuto soprattutto se siete soggetti allo stress quotidiano: riuscirete a mantenere il controllo delle emozioni e sarete molto più calmi del solito. In famiglia potreste dover affrontare l’impulsività di uno dei vostri cari, ma grazie al vostro atteggiamento pacifico l’atmosfera rimarrà armoniosa.

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la sensualità giocherà a vostro favore ed il partner non sarà in grado di resistere alle vostre richieste. Single: non esitate ad esprimere i vostri sentimenti, sarete contenti di averlo fatto. Per quanto riguarda la salute, sotto l’influenza benefica di Venere, dovreste essere nel pieno possesso dei vostri mezzi: sarete di umore eccellente, dinamici ed entusiasti. In famiglia sarete nel centro dell’attenzione e tutti apprezzeranno la vostra presenza.

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.