Rifinitura al Bartolani per il Latina Calcio 1932

LATINA – Continua senza sosta l’intenso mese di ottobre per il Latina Calcio 1932. La squadra nerazzurra, dopo il pareggio contro la Virtus Francavilla di sabato, ha subito ripreso gli allenamenti in vista del match di martedì 18 ottobre allo stadio Francioni contro l’AZ Picerno alle ore 18:30. Lo staff tecnico ha fissato per lunedì 17 ottobre allo stadio Bartolani di Cisterna la rifinitura prima dell’incontro contro la formazione rossoblù.

Da mercoledì poi per il Latina Calcio 1932 scatta l’operazione Messina. Infatti, i ragazzi allenati da Mister Daniele Di Donato avranno tre giorni per preparare la trasferta in terra siciliana di sabato 22 ottobre, anticipata alle 14:30. Lo staff tecnico ha fissato per mercoledì e venerdì due sedute mattutine, mentre giovedì andrà in scena un allenamento pomeridiano, sempre sul terreno del Bartolani, prima della partenza per Messina.