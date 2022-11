Latina, aperte al Circolo cittadino le celebrazioni del 90° di Latina

LATINA – Visita ufficiale del nuovo Questore di Latina, dottor Raffaele Gargiulo, al commissario straordinario del Comune di Latina, Prefetto Carmine Valente. Nell’incontro che si è svolto in un clima cordiale presso il Palazzo comunale sono state affermate le intese e i saldi rapporti di collaborazione tra le due istituzioni.

Si è parlato ad ampio raggio dei temi che interessano la città ed è stato confermato il reciproco impegno a collaborare per migliorare la sicurezza e il futuro del territorio.

Nella stessa giornata il Commissario Valente ha aperto simbolicamente le celebrazioni per i 90 anni di Latina partecipando al convegno e all’apertura della mostra di immagini al Circolo Cittadino in piazza del Popolo.

Il Prefetto ha portato il suo saluto a nome di tutta la cittadinanza, sottolineando il piacere di partecipare all’evento – organizzato dai Lions – per approfondire la conoscenza di Latina. Valente ha parlato della città, di ricostruire il tessuto dai borghi al centro, di sfruttare la grossa spinta progettuale che ha bisogno anche di attenzione alla fase della realizzazione delle idee.