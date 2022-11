Terracina, rubava derrate alimentari destinate alle mense comunali: autista 61enne arrestato

TERRACINA – E’ accusato di aver sottratto serialmente derrate alimentari destinate alle mense, un 61enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Terracina per furto aggravato e continuato. L’uomo, assunto come autista della ditta che aveva l’appalto per il servizio nel territorio del Comune di Terracina e di altri comuni vicini, da ottobre ogni giorno sottraeva qualcosa, derrate alimentari destinate ad alcune strutture pubbliche e comunali. Per la ditta un danno stimato di 4000 euro.

I militari, dopo aver effettuato un servizio di osservazione, hanno notato che l’uomo aveva l’abitudine di “fare la spesa” gratuitamente: prelevava alcune buste con alimenti destinati al confezionamento, e li nascondeva nella propria auto. A casa dell’uomo i carabinieri hanno poi trovato altri pacchi di alimenti destinati alla gestione del servizio di mensa.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è stato posto agli arresti domiciliari ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, disponendo la cautelare misura non detentiva nel suo comune di residenza.