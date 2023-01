Ricerca sul cancro, Arance della Salute in Piazza del Popolo a Latina

LATINA – Sabato 28 gennaio torna in tutta Italia, e anche a Latina in piazza del Popolo, la campagna di Fondazione AIRC Le Arance della Salute per promuovere l’importanza della prevenzione attraverso le sane abitudini e per dare forza al lavoro di 5 mila ricercatori impegnati a rendere il cancro sempre più curabile.

Con una donazione di 10 euro riceveremo una colorata shopper di arance rosse coltivate in Italia, che contengono il 40% in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi. Per chi volesse fare una scorta aggiuntiva sono disponibili anche la marmellata d’arancia e il miele di fiori d’arancio.

Oggi più che mai sappiamo che la salute è nelle nostre mani – ricorda Fondazione AIRC – I volontari saranno nelle piazze delle nostre città per promuovere l’importanza della prevenzione attraverso le sane abitudini e per dare forza al lavoro di 5 mila ricercatori impegnati a rendere il cancro sempre più curabile”.