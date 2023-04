Forza Italia, a Latina lista capitanata da Fausto Furlanetto. Tutti i candidati

LATINA – Fausto Furlanetto guida la lista di Forza Italia alle prossime elezioni comunali di Latina del 14 e 15 maggio. Candidati anche gli ex consiglieri in carica nell’ultimo consiglio comunale, Mauro Anzalone e Roberta Della Pietà. Scomparso invece il nome del medico Giuseppe Coluzzi, noto anche per le sue posizioni sui vaccini contro il covid, passato a Fratelli d’Italia.

Gli Azzurri, coordinati dal senatore Claudio Fazzone, hanno fatto un passo indietro stavolta sul candidato sindaco del capoluogo che pure avevano annunciato di volere fortemente, non avendo potuto sceglierlo fino ad oggi. Poi, la mediazione tra le forze in campo e la decisione di ritirarsi. Nel 2016 la divisione nel centrodestra aveva contribuito all’ascesa e al successo del Movimento Civico che ha portato in Comune il medico cardiologo Damiano Coletta, che resta il candidato del campo progressista anche per questa nuova sfida. Forza Italia invece appoggia la candidata Matilde Celentano in una sfida diretta con solo due contendenti in campo.

Forza Italia

1. Fausto Furlanetto

2. Mauro Anzalone

3. Silvia Alessandri

4. Luca Bagnato

5. Stefano Cardillo

6. Manuel Cerro

7. Biagio Coppa (detto Marco)

8. Giuseppe Coriddi

9. Antonio Cosentino

10. Giovanni De Gol

11. Roberta Della Pietà

12. Elisabetta De Marco

13. Liliana De Zardo

14. Giorgio Gianfelice

15. Daniela Guglielmi

16. Giuseppe Ibello

17. Claudia Laportella

18. Michael Lo Conte

19. Federica Mastracci

20. Paola Orelli

21. Marzia Parisi

22. Gabriele Maria Pastore

23. Erika Raso

24. Paolo Roccia

25. Cinzia Salemme

26. Filomena Sisca (Marilena)

27. Marco Triolo

28. Emanuele Valenza

29. Giulia Vento

30. Ilario Pierino Franzé

31. Francesca Cinquegrana

32. Lorenzo Fiorot