Sabaudia piange l’ex sindaco Nello Ialongo, paladino della duna

SABAUDIA – E’ scomparso Nello Ialongo più volte sindaco di Sabaudia, assessore e consigliere comunale. Era geologo, ma soprattutto era un grande e attento studioso delle coste e del fenomeno dell’erosione costiera, fra i primi a lanciare l’allarme sui danni che le grandi strutture rigide a mare producono, oltre che tra i primi a guardare ai progetti europei come opportunità. Amava la sua città e il Parco Nazionale del Circeo, si batteva per la loro tutela e non si è mai stancato, fino all’ultimo, di dire la sua quando serviva a far riflettere o a mettere in guardia su un pericolo che minacciava l’ambiente e i preziosi ecosistemi della zona pontina.

Era gentile e pacato, sorridente, partecipava della vita cittadina, sempre presente agli incontri culturali, era diventato di recente socio onorario dell’associazione Sabaudia Culturando che ha sempre spronato, incoraggiato ed aiutato nella realizzazione dei suoi eventi. “Sabaudia perde una persona di grande cultura e di grande umanità”, sottolineano dall’Aps.

“Umile come pochi, sedevi in disparte senza mai sottolineare le tue battaglie ed i tuoi meriti, una signorilità innata, la tua, entravi in ufficio e non avevi mai bisogno di imporre alcunché, con grazia esponevi le esigenze del momento e non ti si poteva dire di no”, racconta in un toccante ricordo pubblicato su Fb Daniela Carfagna che aveva lavorato al suo fianco in Comune.

“Non potevi non amare le cose belle, hai servito il Parco Nazionale del Circeo e la tua Città con la competenza che ti veniva dagli studi seri che avevi compiuto per diventare geologo, e hai continuato a batterti fino all’altro ieri”, scrive Pier Giacomo Sottoriva sul suo blog ricordando anche l’amarezza ultima che l’aveva accompagnato per i danni registrati sulla Lungomare, a Caterattino dove sono crollate le sponde del canale.

Nello Ialongo era sindaco di Sabaudia quando arrivò nella città delle dune l’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, e fu lui ad accoglierlo come ricorda questo scatto che lo ritrae giovane in fascia tricolore.

A ricordarlo oggi, un post del primo cittadino Alberto Mosca: “Anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza esprimo alla famiglia Ialongo le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del caro Nello, validissimo e indimenticato Sindaco di Sabaudia dal 1970 al 1973, dal 1976 al 1978, dal 1979 al 1980 e dal 1984 al 1985”.

I funerali saranno celebrati nella Chiesa della Santissima Annunciata di Sabaudia giovedì 6 aprile alle 11.