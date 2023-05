Maturità 2023, due scritti (quasi per tutti) e un colloquio

LATINA – Due prove scritte decise dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e un colloquio. Si svolgerà così, per la grandissima parte degli studenti italiani (meno di 5000 quelli pontini), l’esame di maturità davanti ad una commissione formata da tre commissari interni, tre esterni e un presidente esterno. Lo svolgimento delle prove Invalsi è requisito di ammissione.

DATE SCRITTI – Si comincia mercoledì 21 giugno alle 8.30 verranno consegnate le tracce per la prima prova di lingua italiana. La durata è quella consueta, massimo sei ore, e la possibilità per gli studenti di scegliere tra sette diverse tracce. La seconda prova si svolge il 22 giugno, sempre alle 8.30 ed è prova di indirizzo. Solo in alcuni casi specifici è prevista una terza prova scritta, che si tiene il 27 giugno si tratta delle sezioni ESABAC, ESABAC techno, e di quelle con opzione internazionale.

ORALE – I colloqui si svolgono dopo gli scritti e riguardano anche l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e includono le esperienze di stage.

NEL CURRICULUM – All’interno della piattaforma Curriculum dello studente, i candidati possono visualizzare – nella prima e seconda parte – le informazioni sul loro percorso di studi. Possono inserire nel Curriculum sia informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto le eventuali attività extra scolastiche. Ciò permette di dare evidenza alle esperienze più significative, soprattutto quelle che possono essere richiamate nello svolgimento del colloquio.