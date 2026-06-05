SCUOLA
La Consulta degli Studenti chiude l’anno scolastico a Ponza
PONZA – Si è svolta oggi a Ponza la giornata conclusiva delle attività della Consulta Provinciale degli Studenti di Latina, appuntamento che ha riunito studenti provenienti dagli istituti superiori del territorio, rappresentanti delle istituzioni e del mondo della scuola per un momento di confronto sul tema “L’Europa che vogliamo”, prosecuzione ideale del percorso iniziato il 9 maggio a Ventotene in occasione della Festa dell’Europa.
Nel suo intervento il Presidente della Provincia ha rivolto un sentito ringraziamento alla Presidente della Consulta Martina Mayol, al docente referente Antonio Bonetto e a tutti i rappresentanti degli istituti superiori per il lavoro svolto durante l’anno scolastico: «La Consulta Provinciale degli Studenti rappresenta una straordinaria esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva. Qui si costruiscono relazioni, si sviluppano idee e si forma quella cultura del confronto e della responsabilità che sarà fondamentale per il futuro delle nostre comunità», ha detto Carnevale che ha ribadito la volontà dell’Amministrazione provinciale di rafforzare ulteriormente la collaborazione con i rappresentanti degli studenti, sostenendone le iniziative e valorizzandone il contributo.
La scelta di Ponza per far sentire inclusi gli studenti che vivono una realtà scolastica molto particolare e non senza difficoltà: “Nessuno deve sentirsi distante o isolato all’interno della nostra comunità provinciale”, ha aggiunto il Presidente della Provincia.»
Alla giornata hanno preso parte anche il Sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, la Dirigente scolastica Alessandra Mozzarano, il docente referente della Consulta Antonio Bonetto, la Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti Martina Mayol, i relatori Mario Leone e Antonella Di Rubbo, che hanno offerto spunti di riflessione sul valore dell’Europa, sulla partecipazione democratica e sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione della società di domani.
SCUOLA
Cinema e Immagini, sei scuole proiettano i loro corti al Supercinema di Latina
LATINA – Anche quest’anno il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha ricoperto il ruolo di scuola capofila in un Progetto Cips – cinema e immagini per la scuola – promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Domani, mercoledì 3 giugno, alle 15:30, al Supercinema di Latina, saranno proiettati i cortometraggi realizzati da sei istituti scolastici del territorio. Oltre al Liceo Classico Dante Alighieri, sono stati coinvolti Giovanni Cena e Leonardo Da Vinci di Latina, l’Istituto Verga e il Manfredini di Pontinia e il San Tommaso d’Aquino di Priverno. Rispetto allo scorso anno la rete ha visto il nuovo ingresso di due Istituti in più.
Coordinati dalla prof.ssa Norma Pitrolo con il contributo del responsabile scientifico Valerio Sbravatti, i docenti e formatori Ugo Del Rosso, Ilaria Franciotti e Anna Eugenia Morini, hanno registrato interesse e coinvolgimento da parte dei gruppi partecipanti, giungendo alla realizzazione di ben sei lavori. Sofddisfatta la Dirigente del Liceo Alighieri, Michela Zuccaro, che conferma l’intenzione di dare spazio alla didattica del Linguaggio audiovisivo come possibilità aggregante e trasversale di fare scuola.
“Il tema centrale di quest’anno, “Donne in Luce”, – spiegano dalla scuola – ha infatti permesso un confronto sulle differenze, sulle emozioni e sulle zone di invisibilità, che spesso penalizzano le relazioni affettive e la crescita positiva. Domani le scuole coinvolte potranno vedere su grande schermo, in sala cinematografica, i risultati del percorso”.
L’ingresso è gratuito e l’invito è rivolto a tutta la città.
SCUOLA
Parità di genere, studenti premiati in Provincia per il concorso “Parità in Azione!”
LATINA – Si è svolta questa mattina nella Sala consiliare Duilio Cambellotti della Provincia di Latina, la cerimonia di premiazione del concorso “Parità in Azione!”, promosso dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Latina con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della parità di genere, del contrasto agli stereotipi e dell’equilibrio nei ruoli decisionali e nel mondo del lavoro, che ha visto protagonisti studentesse e studenti degli istituti scolastici e formativi del territorio.
Ad aprire la cerimonia è stata la Consigliera di Parità della Provincia di Latina, Simona Mulè: «La parità nel mondo del lavoro e nella società non può essere considerata soltanto un obiettivo normativo o istituzionale, ma deve divenire un principio culturale condiviso, capace di incidere concretamente sulle opportunità, sul riconoscimento del merito e sulla libertà di ogni persona di esprimere pienamente il proprio talento – ha dichiarato – . Per questo abbiamo scelto di coinvolgere le scuole: perché i giovani oggi rappresentano la parte più consapevole e pronta al cambiamento della nostra società. I lavori presentati hanno dimostrato maturità, creatività e una straordinaria sensibilità nel superare stereotipi ancora troppo radicati. È stato emozionante vedere i ragazzi vivere questa giornata all’interno della Sala Cambellotti, sentendosi parte delle istituzioni e protagonisti attivi di un messaggio di rispetto, inclusione e responsabilità sociale».
Nel corso della cerimonia è intervenuto il Consigliere provinciale Pasquale Casalini, delegato dal Presidente della Provincia Federico Carnevale, che evidenziando il valore dell’iniziativa, ha dichiarato: «Oggi la Provincia di Latina non ha ospitato soltanto una premiazione, ma ha istituito un presidio permanente di valori fondamentali: quelli della parità, del rispetto e della dignità di ogni persona, partendo proprio dai ragazzi. Le istituzioni hanno il dovere di creare occasioni concrete di partecipazione e di ascolto, affinché i giovani possano sentirsi protagonisti del cambiamento culturale e sociale dei nostri territori».
All’evento ha preso parte anche la Viceprefetta vicaria Monica Perna, e la Capo di Gabinetto della Prefettura di Latina, Marialanda Ippolito, che ha ribadito l’importanza di costruire percorsi di dialogo e partecipazione attiva capaci di rafforzare il senso civico, la cultura del rispetto e la fiducia nelle istituzioni democratiche.
Presenti, inoltre, i Dirigenti scolastici, Docenti e Referenti degli istituti partecipanti, che hanno accompagnato gli studenti nel percorso progettuale e formativo, contribuendo con il proprio impegno alla riuscita dell’iniziativa e alla diffusione dei valori delle pari opportunità all’interno del mondo della scuola.
SCUOLA
Latina Futura: ecco come gli studenti di Majorana, Grassi e Marconi vorrebbero palazzo Key, Evergreen e skatepark
LATINA – Presenteranno le loro idee per “Latina futura”, alcune classi dei licei G.B. Grassi, E. Majorana e G. Marconi che hanno completato un percorso di Urban Center finalizzato alla formazione di cittadini attivi e consapevoli.
Il progetto ideato da Maria Letizia Parisi e coordinato da Oriana Ciaccio è stato strutturato in tre moduli: il primo, dedicato alla conoscenza storica del nostro territorio, ha visto i ragazzi approfondire i temi inerenti lo storico controllo delle acque dell’Agro Pontino, la bonifica integrale e l’urbanistica di fondazione grazie alle relatrici: la ricercatrice Anna Maria Tomassini della Fondazione Angelo Tomassini e l’architetta Maria Teresa Accatino dell’associazione Italia Nostra.
Il secondo modulo ha permesso agli alunni di acquisire la minima competenza tecnica nell’osservare criticamente la propria città, attraverso strumenti come l’analisi SWOT e una introduzione all’analisi urbanistica. I formatori sono stati l’ingegnere Emilio Ranieri, l’architetto Francesco Becherucci, l’architetto Federico Ianiri, il dottor Giuseppe Panico e, per l’ambito naturalistico, il professore Mauro Iberite.
Durante il terzo modulo i ragazzi hanno progettato la riqualificazione di un elemento del tessuto urbano. Il Marconi ha lavorato su Palazzo Key e Mulino Piattella, mentre il Majorana ha scelto il parco Evergreen e i loro progetti verranno presentati nell’Aula Magna dei loro istituti rispettivamente il 28 maggio e il 3 giugno dalle 10.00 alle 13.00. Il Grassi presenterà le idee progettuali sul Parco Santa Rita e sull’annesso Skatepark il 29 maggio nella Casa del Combattente a partire dalle ore 16.00.
“Gli incontri rappresentano un importante momento di restituzione pubblica del lavoro svolto dalle studentesse e dagli studenti, pertanto è auspicabile una nutrita partecipazione – spiegano in una nota i curatori – . Il progetto ha impegnato gli alunni per un intero anno scolastico, durante il quale hanno osservato, analizzato e reinterpretato spazi, bisogni e opportunità del territorio, elaborando riflessioni, proposte e visioni, attività che hanno stimolato in loro la consapevolezza di dover divenire cittadini attivi e partecipativi. Urban Center ha scelto di rivolgersi alle nuove generazioni ritenendo fondamentale la formazione di un dialogo concreto tra istituzioni, scuola e comunità locale, nella convinzione che il futuro della città si costruisca anche e soprattutto attraverso l’ascolto delle idee dei giovani cittadini”.
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