Un successo il concerto dei ragazzi della Diaphorà Latina – IL VIDEO

LATINA – Emozioni mercoledì pomeriggio al Circolo Cittadino per il concerto realizzato in collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’associazione Diaphorà Latina. Un mese di prove nella sede dell’associazione di promozione sociale, su strada Fogliano, svolte sotto la direzione del maestro del Coro del Comando Provinciale di Latina Rosario Carichiello, del maestro di musica Gianni Siragusa e della dottoressa Francesca Calabresi, hanno consentito ai ragazzi dell’associazione nata per l’ integrazione dei ragazzi con disabilità, di salire sul palco ed esibirsi sicuri e felici.

Sono stati nove i giovani appassionati di musica che hanno studiato sodo per prepararsi all’evento: Letizia Eggel, Luca Praticò, Federica Mambrin, Emanuele Ceci, Ettore Balduzzi, Federico Morgagni, Francesco Mucci, Elisa Pascali e Chiara Marasco. Erano accompagnati al pianoforte dal direttore Carichiello, al violino dal maestro Luca Oti e alla chitarra dal maestro Siragusa, con la collaborazione della soprano del Coro dei Carabinieri di Latina Irene Di Resta, in un repertorio che ha spaziato dalle musiche da film alla taranta.

A fare gli onori di casa la Tenente Monica Loforese del Comando provinciale di Latina che ha presentato la manifestazione, i protagonisti e i brani musicali sottolineando che ” l’evento è stato fortemente voluto dal Comandante Provinciale Col. Lorenzo D’Aloia e accolto con entusiasmo dal presidente di Diaphorà Paolo Magli e dal past president Bruno Mucci e che rientra nel solco delle iniziative a carattere sociale dei Carabinieri del Comando Provinciale”. Un percorso in cui “l’Arma incontra il progetto tracciato da Diaphorà rivolto all’integrazione e a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, cercando di trasformare la “diversità” in un valore aggiunto”.

Per la conosciutissima associazione di Latina è stato anche il primo concerto pubblico, fuori dalla sede dove i ragazzi si preparano ogni giorno, attraverso varie attività, ad affrontare la vita autonoma.

La serata si era aperta con Vieni vieni a respirare, inno della Diaphorà, e si è conclusa con Volare Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, passando dall’Alleluia di Coen alle note di Morricone sul cui medley si è esibita la poetessa, Chiara Marasco.

“E’ stato un evento bellissimo ed emozionante – ha commentato il direttore del Coro del Comando Provinciale dei Carabinieri, Rosario Carichiello – I ragazzi si sono esibiti presentando numerosi brani musicali preparati accuratamente e dimostrando come la musica sia un linguaggio universale capace di abbattere le barriere mentali e i pregiudizi”.

Al termine del concerto, applausi e abbracci per festeggiare la buona riuscita dell’evento, ma soprattutto una nuova conquista.

La manifestazione è stata ospitata dal Circolo Cittadino di Latina grazie alla sensibilità del Presidente, Alfredo De Santis.