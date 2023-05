Scudetto, la festa dei tifosi napoletani a Latina e Formia

LATINA – Anche a Latina e provincia ieri sera dopo il pari a Udine è iniziata la festa del popolo partenopeo per il Napoli Campione d’Italia. Nel capoluogo i tifosi si sono dati appuntamento a Piazza del Quadrato dando subito sfogo alla felicità per questo terzo scudetto, colorando d’azzurro uno dei posti storici di Latina. Il corteo si è poi spostato a piedi in Piazza del Popolo e nell’aria fino a tarda notte sono risuonati i botti dei fuochi d’artificio. Ma è soprattutto al sud della provincia che la festa si è fatta più viva, come a Formia dove sin dalle prime ore della sera sono stati presi d’assalto i locali di Largo Paone e della centralissima Piazza della Vittoria, mentre gli affiliati al locale Club Napoli hanno seguito il match nel ritrovo del quartiere San Pietro, la zona maggiormente affollata di sostenitori partenopei.