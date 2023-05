L’incoronazione di Carlo III, da Londra il racconto di Alessandro Allocca

LATINA – Oggi è il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III, nuovo re d’Inghilterra. E come sempre in queste occasioni ufficiali a Londra, a seguire l’evento per tv, radio e stampa italiana, c’è anche un giornalista di Latina. Lui è Alessandro Allocca e questa mattina era già in postazione di buon mattino pronto a raccontare i dettagli di una giornata su cui sono puntati gli occhi del mondo. Un evento ufficiale per il quale sono stati scelti nomi italiani di grido: dal direttore d’orchestra Antonio Pappano al maestro Andrea Bocelli.

Alessandro Allocca che da anni ormai racconta in prima linea gli eventi della Corona e in genere i principali fatti del Regno Unito e della comunità italiana a Londra, si trova nella postazione con vista sull’Abbazia di Westmister dove arriverà il corteo e si svolgerà la cerimonia. L’arrivo è previsto per le 11 circa, poi i riti previsti quindi alle 12 risuoneranno le campane.