Premio Invictus 2023, annunciati i finalisti della quarta edizione

LATINA – E’ stata annunciata la cinquina finalista del quarto Premio Letterario Sportivo Invictus, organizzato dalla casa editrice Lab DFG, patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina, Roma Capitale, Regione Lazio e Fondazione Roffredo Caetani, Associazione Italiana Editori. Sono storie di calcio, di ciclismo, di tennis e c’è anche la mental coach di Marcel Jacobs.

La cinquina è la seguente: Un gioco da ragazzi, di Bruno Conti con Giammarco Menga (Rizzoli); Pantani per sempre, di Davide De Zan (Libreria Pienogiorno); Una squadra, di Domenico Procacci (Fandango Libri); Entra in gioco con la testa, di Nicoletta Romanazzi (Longanesi); Vittorio Pozzo – Il padre del calcio italiano, di Dario Ronzulli (Minerva).

“Sono stati scelti titoli e opere di grande spessore, come lo sono tutte quelle che hanno preso parta a questa edizione. Faccio un augurio di cuore di buon lavoro a giurati e grandi lettori, che avranno un compito non facile, dovendo scegliere il libro vincitore. E’ un premio in costante crescita, come dimostrano i feedback che ci arrivano. E’ il risultato di un lavoro di squadra, di cui vado fiero”, Giovanni Di Giorgi, editore Lab DFG.

L’annuncio da parte del direttore artistico del Premio Invictus, Gabriele Brocani, è arrivato oggi presso lo Spazio Culturale WeGil di Roma, a Trastevere alla presenza tra gli altri dei giurati Sandro Fioravanti, giornalista e conduttore Rai Sport, Elena Pantaleo campionessa del mondo di kickboxing e membro della Commissione Atleti CONI, Edmondo Maria Capecelatro presidente Banca Popolare del Lazio. Presenti i grandi lettori rappresentati da Cristina D’Angelo, Marco Incagnola e Marco Munno; la vice sindaco di Cisterna Maria Innamorato; il deputato Marco Perissa, il presidente nazionale OPES Italia Juri Morico; il vice responsabile della Direzione Commerciale e Marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo Alessandro Bolis e il direttore Rai Libri Marco Frittella.

Giunto alla quarta edizione, il concorso ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 100 titoli pubblicati nel 2022, tra i quali la giuria, presieduta dal bicampione olimpico Davide Tizzano, ha scelto i cinque che si contenderanno l’ambito titolo nella serata finale, in programma il 7 settembre prossimo a Palazzo Caetani, Cisterna di Latina, anticipata da Extra Invictus, sezione riservata ai titoli che non fanno parte della cinquina, ma meritevoli di menzione che si terrà il 23 giugno, nel Giardino di Ninfa.

Nell’albo d’oro di Invictus ci sono La via perfetta, di Daniele Nardi e Alessandra Carati (2020), l’ex-aequo La cena degli dei di Marino Bartoletti (Gallucci) e Le Canaglie, di Angelo Carotenuto (Sellerio) (2021) e nel 2022 Il diamante è per sempre, di Mario Salvini (Terre di Mezzo).

La manifestazione è sostenuta da due nuovi partner: l’Istituto per il Credito Sportivo e la Banca Popolare del Lazio – Blu Banca.