Elly Schlein a Ventotene omaggia la tomba di Altiero Spinelli

VENTOTENE – E’ sbarcata a Ventotene questa mattina accompagnata dal segretario regionale Daniele Leodori, la leader Dem Elly Schlein per omaggiare l’Europa e i suoi fondatori.

Sull’isola simbolo del pensiero europeista, la Segretaria del Pd ha reso omaggio alla tomba di Altiero Spinelli, dove ha deposto un mazzo di fiori gialli, presente anche Mario Leone, direttore dell’Istituto intitolato all’autore del Manifesto di Ventotene per un’Europa Libera e Unita. Al suo arrivo a Ventotene, applausi e cori di incitamento sono arrivati anche da alcuni turisti. ” “Qui nacque il sogno dell’Europa dei popoli, l’opposto di quella che vuole Meloni”, ha dichiarato sottolineando che l’idea europeista non ha ancora trovato la sua piena realizzazione . Nel cimitero dell’isola la Schlein ha anche reso omaggio anche alla tomba di Luciano Bolis, la cui lapide recita “federalista della prima ora”.

A seguire si è riunita la riunione della Segreteria Nazionale e l’inaugurazione del nuovo Circolo PD dell’isola intitolato a Ursula Hirschmann.

“Prosegue il progetto di radicamento del PD in tutti i Comuni della provincia – scrive in una nota il segretario provinciale Omar Sarubbo – Dopo Sperlonga e Sermoneta è ora la volta di Ventotene e poi continueremo ancora senza sosta perché crediamo fermamente nel valore di una politica di prossimità vicina alle istanze e bisogni della cittadinanza.

Per Schlein è la seconda tappa in provincia di Latina dopo l’incontro al Supercinema del capoluogo, per sostenere il candidato del campo progressista Damiano Coletta alle ultime amministrative.