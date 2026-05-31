SPORT
Arriva dalla Cina un nuovo centrale per la Cisterna Volley: è Shikun Peng. Schiaccia a 360 cm
CISTERNA – Arriva dalla Cina un nuovo centrale per la Cisterna Volley. E’ Shikun Peng, primo acquisto per la prossima stagione. Ventisei anni il prossimo 26 agosto, alto 2 metri e 10 centimetri, nella scorsa stagione ha vinto il campionato giapponese con la maglia dell’Osaka Bluteon.
“Peng schiaccia a 360 cm e mura a 345 – fanno sapere dalla società pontina che lo ha voluto – . Il muro la sua arma migliore, in attacco si esalta nel primo tempo. . Al di là delle qualità tecniche che conosceremo realmente solo vedendolo giocare dal vivo, nessun dubbio sull’ambizione che anima Shikun Peng, deciso a dimostrare il proprio valore nel campionato più difficile in assoluto, la SuperLega italiana”.
“Nel campionato italiano ci sono molti degli atleti più forti in assoluto. E quando mi si è presentata l’opportunità di poter giocare in SuperLega, non ci ho pensato neanche un secondo: la mia risposta è stata subito sì. Sono consapevole che non sarà semplice, ma lavorerò al massimo per adattarmi alla nuova realtà il prima possibile. Ho iniziato a giocare a pallavolo a 12 anni, è sempre stato il mio sport, e mi sono impegnato molto per migliorare. Ora sto giocando, quindi non sono in vacanza: si lavora. Ma questo non mi pesa, perché è quello che ho voluto fin da quando ero bambino – racconta Peng che non ama la vita mondana: “Mi piace la tranquillità e il poco tempo libero a disposizione mi piace trascorrerlo con mia moglie, a casa. Non vedo l’ora di venire in Italia, dove non sono mai stato: qui il vostro paese è considerato tra i più belli e piacevoli del Mondo, dove si mangia meglio in assoluto. Saluto tutti i tifosi del Cisterna Volley, conterò i giorni che mi separano dall’arrivo in Italia con trepidazione. Per me è un sogno che si avvera”.
Il curriculum – Non ancora maggiorenne ha iniziato il suo percorso nel volley e si è fatto conoscere con la maglia dello Sichuan Jinlang Sports (tre stagioni), poi è approdato al Suntory Sunbirds contribuendo alla conquista del titolo giapponese e dell’Asian Men’s Club Championship, con una media di 10 punti a partita, e diventando devastante a muro. In Cina con lo Shanghai Bright si è portato a casa i titoli di miglior centrale ed Mvp del campionato. Prima di approdare in Giappone aveva tentato l’esperienza europea in Francia, a Parigi, dove a fine stagione ha messo in bacheca il trofeo del miglior centrale della lega transalpina, ma Parigi non lo ha convinto ed ha preferito tornare in Asia. La scelta visto com’è andata con l’Osaka Bluteon è stata quella giusta: campionato giapponese vinto. Gioca regolarmente con la Nazionale cinese.
APPUNTAMENTI
La Lazio molto più che calcio: a Velletri due giorni di sport, salute e inclusione
VELLETRI – “La Lazio non è solo calcio, ma sport nel senso più ampio del termine”. È questo il messaggio forte lanciato da Carmine “Lino” Della Corte, presidente della sezione Paracadutismo della Società Sportiva Lazio, intervenuto ai microfoni di Radio Immagine per presentare la manifestazione “La Lazio, molto più che calcio! I giovani incontrano i campioni”, in programma il 29 e 30 maggio al Campo Sportivo Giovanni Scavo di Velletri.
Una due giorni interamente dedicata allo sport, ai giovani, alla salute e all’educazione civica, che coinvolgerà scuole, famiglie, associazioni e numerosi campioni olimpici e mondiali della polisportiva biancoceleste.
“Dodici sezioni della Polisportiva Lazio presenti sul territorio dei Colli Albani – ha spiegato Della Corte – hanno deciso di organizzare un grande evento sportivo per avvicinare i ragazzi a discipline meno conosciute ma ricche di valori e opportunità”.
Venerdì dedicato alle scuole, sabato aperto alle famiglie
La manifestazione prenderà il via venerdì 29 maggio alle ore 8.30 con una giornata riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. Sono attesi circa 700 ragazzi, dalla terza media al quinto liceo, che potranno conoscere e sperimentare numerose discipline sportive attraverso prove pratiche e dimostrazioni.
Sabato 30 maggio, invece, l’evento sarà aperto a tutti, con ingresso gratuito e attività rivolte alle famiglie.
“Atletica leggera, taekwondo, scherma, triathlon, freccette, pesistica, cinofilia e paracadutismo – ha raccontato Della Corte – saranno solo alcune delle discipline presenti. Ci sarà anche la Torre di Ardimento utilizzata dai paracadutisti per simulare il primo approccio al vuoto: si salta da una pedana atterrando su un grande pallone d’aria”.
Un’esperienza spettacolare che si aggiunge alle esibizioni sportive e alla presenza di grandi campioni come Luca Massaccesi, olimpionico di taekwondo a Barcellona, ed Enrico Berrè, olimpionico e campione del mondo di sciabola.
I due atleti saranno protagonisti del progetto “Campioni di Vita – No al Bullismo”, nato dalla collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile.
“Lo sport – ha sottolineato Della Corte – dà motivazioni, aiuta a superare disagi come bullismo e cyberbullismo e insegna valori fondamentali ai giovani”.
Sport, salute e sociale: il villaggio della salute
La manifestazione non sarà soltanto sportiva. Grande spazio verrà dato anche alla prevenzione e all’impegno sociale grazie alla partecipazione di numerose associazioni del territorio e del terzo settore.
All’interno del “Villaggio della Salute” saranno presenti Andos Velletri-Lariano, Avis, Croce Rossa, Aism Roma, So.spe, Appmar, Protezione Civile e altre realtà impegnate nel sociale.
Tra le iniziative più significative anche il percorso educativo dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada, che permetterà ai ragazzi di sperimentare, attraverso particolari occhiali tridimensionali, la percezione alterata causata dallo stato di ebbrezza.
“Lo sport è vita e salute – ha ribadito il presidente della sezione paracadutismo della Lazio – ed è importante anche dal punto di vista medico. Durante la conferenza stampa è stato ricordato, ad esempio, quanto la scherma sia utile per le donne operate al seno”.
Il grande spettacolo del paracadutismo e la festa finale
Tra i momenti più attesi ci sarà il lancio spettacolare del campione del mondo di paracadutismo Giuseppe Tresoldi, che atterrerà al centro del campo con una gigantesca bandiera tricolore.
In programma anche gare di atletica e triathlon, esibizioni di scherma e cinofilia, triangolari di calcio giovanili e momenti dedicati alla storia della polisportiva biancoceleste con la partecipazione del Museo della Società Sportiva Lazio.
La serata conclusiva di sabato sarà accompagnata da musica dal vivo, cover dedicate a Lucio Battisti e artisti legati al mondo laziale.
“È il momento degli altri sport”
Nel corso dell’intervista radiofonica, Della Corte ha sottolineato anche il valore culturale dell’iniziativa e il desiderio di dare visibilità a discipline spesso oscurate dal calcio.
“Il professionismo esiste anche nelle nostre attività – ha dichiarato –. Quando sento parlare di associazioni dilettantistiche mi viene da sorridere, perché dietro questi sport ci sono impegno, sacrificio e organizzazione professionale”.
E sul calcio ha aggiunto:
“Sta attraversando un momento complicato e forse questo è il momento giusto per far conoscere ai giovani altre discipline. L’obiettivo è portare ragazzi verso sport diversi, che possano diventare il loro futuro”.
Infine, l’invito rivolto a tutto il territorio della provincia di Latina e dei Castelli Romani:
“Venite a provare sport. È un evento aperto a tutti, pensato per le famiglie e per i ragazzi. Sarà bellissimo vivere uno stadio dall’interno facendo attività sportive”.
Un messaggio chiaro, che racchiude lo spirito autentico della manifestazione: fare dello sport uno strumento di crescita, inclusione e comunità.
CRONACA
Palazzetto dello sport di Latina, approvato il progetto di consolidamento dei piloni ammalorati
LATINA – Passo avanti per il Palazzetto dello Sport di Latina chiuso da oltre due anni: è stato infatti approvato il progetto per il consolidamento dei piloni che si è scoperto improvvisamente essere in pessime condizioni e vicini al collasso. Gli interventi consisteranno in lavori di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria dal costo complessivo di 1,6 milioni di euro. I lavori cominceranno a settembre e dureranno 8 mesi.
“L’opera – afferma l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – mira a risolvere le gravi criticità strutturali emerse nel piano interrato sotto il blocco spogliatoio, che avevano imposto la chiusura dell’impianto nel novembre del 2023. Dopo una prima fase cruciale caratterizzata dagli studi di vulnerabilità sismica e da lavori di puntellamento per mettere in sicurezza l’area, la validazione del progetto esecutivo permette ora di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori principali al Palazzetto dello Sport, punto di riferimento per centinaia di giovani, atleti e famiglie. Grazie aal lavoro tecnico del dipartimento Manutenzioni guidato dalla dirigente Micol Ayuso e dal Rup architetto Eleonora Pasqual, e grazie a una sinergia strategica con Sport e Salute S.p.A., siamo pronti a far partire un cantiere che restituirà stabilità e sicurezza sismica all’intera struttura. Questi lavori si integreranno con gli interventi PNRR già in essere sulla rigenerazione delle piscine e l’adeguamento antincendio, offrendo a Latina una cittadella dello sport moderna, sicura e finalmente accessibile a tutti. L’amministrazione sta portando avanti con determinazione un percorso concreto per restituire alla cittadinanza una struttura adeguata al ruolo della seconda città del Lazio, valorizzando al tempo stesso la forte tradizione sportiva del territorio. Il recupero e la riqualificazione dell’impianto – conclude Chiarato – rappresentano una priorità strategica: l’obiettivo è riconsegnare alla comunità uno spazio capace di sostenere l’attività quotidiana delle realtà sportive locali e, allo stesso tempo, di accogliere eventi, iniziative e momenti di aggregazione aperti a tutti. Un progetto che punta a far tornare la struttura un simbolo di identità, partecipazione e orgoglio collettivo”.
APPUNTAMENTI
Latina, apre il centro sportivo “Vincenzo D’Amico” oggi la consegna della chiavi alla Fitness Montello
Questa mattina, 21 maggio 2026, è avvenuta la consegna delle chiavi del centro sportivo “Vincenzo D’Amico” di Nuova Latina al presidente del Centro Fitness Montello, Sergio Zonzin, dopo la sottoscrizione del patto di collaborazione con il Comune di Latina.
Presenti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il presidente del Centro Fitness Montello Sergio Zonzin e il presidente della Commissione Personale Cultura e Sport Claudio Di Matteo e la consigliera di Lbc Floriana Coletta.
L’accordo garantirà l’apertura, la chiusura e la cura dell’impianto sportivo. La cittadinanza avrà accesso alla pista di atletica da 600 metri e all’area fitness attrezzata, oltre agli spazi verdi e alle aree dedicate ai più piccoli.
“Finalmente restituiamo questo parco alla cittadinanza”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano durante la consegna delle chiavi. “Sarà un luogo di incontro per bambini, anziani e per tutti coloro che vorranno usufruire di uno spazio verde e sicuro. Il patto di collaborazione rappresenta una forma concreta di cittadinanza attiva”.
L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha sottolineato come la riapertura rappresenti un importante presidio sociale per il quartiere: “Lo sport è inclusione, aggregazione e libertà. Dare ai giovani la possibilità di svolgere attività fisica significa offrire spazi sani e sicuri per la comunità. Nel frattempo prosegue l’iter del bando pubblico per l’assegnazione definitiva dell’impianto”.
Anche Sergio Zonzin, presidente del Centro Fitness Montello, ha espresso soddisfazione e gratitudine per la fiducia ricevuta dall’amministrazione comunale, confermando l’impegno dell’associazione nel garantire apertura e fruibilità della struttura per tutti i cittadini.
Soddisfazione anche da parte di Claudio Di Matteo, presidente della Commissione Personale Cultura e Sport, che ha evidenziato l’importanza della riapertura per il quartiere Nuova Latina: “Una struttura così importante non poteva restare chiusa. Le richieste dei cittadini erano tante e oggi restituiamo al territorio un impianto sportivo fondamentale per la socialità e la pratica sportiva”.
Gli orari di apertura
Il centro sportivo “Vincenzo D’Amico” sarà aperto:
* lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 19.30;
* martedì e giovedì dalle 16 alle 19.30;
* sabato dalle 7 alle 18.
Il calendario rappresenta gli orari minimi garantiti e potrà essere ampliato previa comunicazione al Comune di Latina da parte del Centro Fitness Montello.
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