Sbranata dai cani al Piccarello, un libro racconta Patricia Masithela e chiede giustizia

LATINA – Sarà presentato il 28 giugno al Caffè Poeta di Latina “Oltre quel cancello” il libro scritto da Fabio Pacini per raccontare la storia di Patricia Masithela, 26enne di origine sudafricana, morta sbranata da un branco di pittbull in una villetta del quartiere Piccarello, a Latina. L’autore, che è un familiare della donna, chiede giustizia e spiega: “Tutti i proventi saranno utilizzati per sostenere le azioni legali volte a fare luce sulle circostanze che avvolgono la tragica morte di Patricia e per contribuire alla crescita di suo figlio Jordan.”

Patricia nasce nel Sudafrica del dopo apartheid, in una realtà fatta di povertà estrema e sopravvivenza quotidiana. La sua infanzia è dura, segnata da ciò che nessun bambino dovrebbe vedere.

Poi arriva l’Italia. Una nuova famiglia, una nuova possibilità, un amore che va oltre il sangue. Per un momento, sembra l’inizio di una vita diversa. Ma il passato non si cancella. E certe ferite continuano a vivere sotto la pelle – si legge nelle note di copertina del libro – . Patricia cresce sospesa tra due mondi, tra luce e oscurità, fino a un epilogo tragico: viene uccisa e divorata da cinque cani, in una morte brutale che lascia senza parole. E come se non bastasse, anche la sua dignità viene violata: immagini del suo corpo straziato iniziano a circolare su WhatsApp, diffuse proprio da chi quella sera avrebbe dovuto proteggerla.

“Questa non è solo la storia di Patricia – è il messaggio dell’autore -. È la storia di una battaglia per la verità, per la giustizia, per restituire umanità a ciò che è stato disumanizzato”.

Sulla vicenda è tutt’ora in corso un’inchiesta della Procura di Latina per omicidio colposo.

Il libro sarà presentato alla presenza di Priscilla Pasqualini, sorella di Paolo, il runner ucciso nel 2024 a Manziana da tre Rottwailer.