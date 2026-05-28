APPUNTAMENTI
La Lazio molto più che calcio: a Velletri due giorni di sport, salute e inclusione
VELLETRI – “La Lazio non è solo calcio, ma sport nel senso più ampio del termine”. È questo il messaggio forte lanciato da Carmine “Lino” Della Corte, presidente della sezione Paracadutismo della Società Sportiva Lazio, intervenuto ai microfoni di Radio Immagine per presentare la manifestazione “La Lazio, molto più che calcio! I giovani incontrano i campioni”, in programma il 29 e 30 maggio al Campo Sportivo Giovanni Scavo di Velletri.
Una due giorni interamente dedicata allo sport, ai giovani, alla salute e all’educazione civica, che coinvolgerà scuole, famiglie, associazioni e numerosi campioni olimpici e mondiali della polisportiva biancoceleste.
“Dodici sezioni della Polisportiva Lazio presenti sul territorio dei Colli Albani – ha spiegato Della Corte – hanno deciso di organizzare un grande evento sportivo per avvicinare i ragazzi a discipline meno conosciute ma ricche di valori e opportunità”.
Venerdì dedicato alle scuole, sabato aperto alle famiglie
La manifestazione prenderà il via venerdì 29 maggio alle ore 8.30 con una giornata riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. Sono attesi circa 700 ragazzi, dalla terza media al quinto liceo, che potranno conoscere e sperimentare numerose discipline sportive attraverso prove pratiche e dimostrazioni.
Sabato 30 maggio, invece, l’evento sarà aperto a tutti, con ingresso gratuito e attività rivolte alle famiglie.
“Atletica leggera, taekwondo, scherma, triathlon, freccette, pesistica, cinofilia e paracadutismo – ha raccontato Della Corte – saranno solo alcune delle discipline presenti. Ci sarà anche la Torre di Ardimento utilizzata dai paracadutisti per simulare il primo approccio al vuoto: si salta da una pedana atterrando su un grande pallone d’aria”.
Un’esperienza spettacolare che si aggiunge alle esibizioni sportive e alla presenza di grandi campioni come Luca Massaccesi, olimpionico di taekwondo a Barcellona, ed Enrico Berrè, olimpionico e campione del mondo di sciabola.
I due atleti saranno protagonisti del progetto “Campioni di Vita – No al Bullismo”, nato dalla collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile.
“Lo sport – ha sottolineato Della Corte – dà motivazioni, aiuta a superare disagi come bullismo e cyberbullismo e insegna valori fondamentali ai giovani”.
Sport, salute e sociale: il villaggio della salute
La manifestazione non sarà soltanto sportiva. Grande spazio verrà dato anche alla prevenzione e all’impegno sociale grazie alla partecipazione di numerose associazioni del territorio e del terzo settore.
All’interno del “Villaggio della Salute” saranno presenti Andos Velletri-Lariano, Avis, Croce Rossa, Aism Roma, So.spe, Appmar, Protezione Civile e altre realtà impegnate nel sociale.
Tra le iniziative più significative anche il percorso educativo dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada, che permetterà ai ragazzi di sperimentare, attraverso particolari occhiali tridimensionali, la percezione alterata causata dallo stato di ebbrezza.
“Lo sport è vita e salute – ha ribadito il presidente della sezione paracadutismo della Lazio – ed è importante anche dal punto di vista medico. Durante la conferenza stampa è stato ricordato, ad esempio, quanto la scherma sia utile per le donne operate al seno”.
Il grande spettacolo del paracadutismo e la festa finale
Tra i momenti più attesi ci sarà il lancio spettacolare del campione del mondo di paracadutismo Giuseppe Tresoldi, che atterrerà al centro del campo con una gigantesca bandiera tricolore.
In programma anche gare di atletica e triathlon, esibizioni di scherma e cinofilia, triangolari di calcio giovanili e momenti dedicati alla storia della polisportiva biancoceleste con la partecipazione del Museo della Società Sportiva Lazio.
La serata conclusiva di sabato sarà accompagnata da musica dal vivo, cover dedicate a Lucio Battisti e artisti legati al mondo laziale.
“È il momento degli altri sport”
Nel corso dell’intervista radiofonica, Della Corte ha sottolineato anche il valore culturale dell’iniziativa e il desiderio di dare visibilità a discipline spesso oscurate dal calcio.
“Il professionismo esiste anche nelle nostre attività – ha dichiarato –. Quando sento parlare di associazioni dilettantistiche mi viene da sorridere, perché dietro questi sport ci sono impegno, sacrificio e organizzazione professionale”.
E sul calcio ha aggiunto:
“Sta attraversando un momento complicato e forse questo è il momento giusto per far conoscere ai giovani altre discipline. L’obiettivo è portare ragazzi verso sport diversi, che possano diventare il loro futuro”.
Infine, l’invito rivolto a tutto il territorio della provincia di Latina e dei Castelli Romani:
“Venite a provare sport. È un evento aperto a tutti, pensato per le famiglie e per i ragazzi. Sarà bellissimo vivere uno stadio dall’interno facendo attività sportive”.
Un messaggio chiaro, che racchiude lo spirito autentico della manifestazione: fare dello sport uno strumento di crescita, inclusione e comunità.
APPUNTAMENTI
Stalking e minacce via telefono. I Carabinieri arrestano un sessantaseienne
Stalking e minacce via telefono: i Carabinieri di Terracina arrestano un sessantaseienne domiciliato a San Felice Circeo, già noto alle forze di polizia. L’arresto è arrivato in esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio G.I.P., in aggravamento in atto per lui, del divieto di avvicinamento alla ex compagna con applicazione del braccialetto elettronico nell’ambito di un procedimento per stalking. Il provvedimento più volte non rispettato ha portato all’arresto. L’uomo è stato portato presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
APPUNTAMENTI
Una Notte a Scuola: Magia, Stelle e Scoperte per la primaria di Borgo Bainsizza
Sono state protagoniste di un’avventura indimenticabile le classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola Primaria dell’ I.C. Vito Fabiano-Milani, plesso di Borgo Bainsizza.
I bambini venerdì 22 Maggio hanno vissuto una vera e propria notte a scuola! La serata ha preso il via alle 19:30 con l’ arrivo dei ragazzi a scuola accompagnati dal calore di tutta la popolazione del borgo, che ha partecipato con grande entusiasmo per salutare i piccoli esploratori notturni. Tutti insieme hanno consumato la cena al sacco in cortile ed appena il sole è tramontato, lasciando spazio alla notte, si sono spostati nel giardino della scuola dove ad attenderli c’era Alessio Di Roma, meteorologo, giunto appositamente da Roma con il suo prezioso telescopio per guidare i ragazzi all’osservazione della volta celeste.
Alessio ha regalato un’affascinante lezione di astronomia a cielo aperto. Il momento più emozionante per i bambini è stato senza dubbio poter osservare la Luna da vicino. Guardare i crateri lunari attraverso la lente del telescopio ha lasciato tutti a bocca aperta!
La serata è proseguita con un importantissimo momento dieducazione civica grazie all’intervento della Protezione Civile, dove i volontari hanno spiegato ai ragazzi in cosa consiste il loro fondamentale lavoro di supporto e soccorso, trasmettendo valori importantissimi come la solidarietà, la prevenzione e l’aiuto reciproco.
Prima di infilarsi nei sacchi a pelo, tutti insieme hanno guardato la proiezione de «Il pianeta del tesoro» (Treasure Planet), il classico Disney del 2002 che rilegge in chiave fantascientifica l’avventura senza tempo de L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson.
L’avventura si è conclusa sabato mattina alle 08:00, quando i genitori sono arrivati a riprendere i bambini che sono tornati a casa portando nel cuore i ricordi di una notte speciale.
APPUNTAMENTI
Tiziano Ferro torna live negli stadi, già sold out quattro date
Grande attesa per il ritorno live di Tiziano Ferro, pronto a tornare negli stadi con il tour “STADI26”, al via il prossimo 30 maggio. A pochi giorni dal debutto, diversi appuntamenti registrano già il tutto esaurito: sold out le date di Lignano, la seconda data di Milano, la seconda tappa di Roma e il concerto di Messina. Il tour ha già superato quota 400mila biglietti venduti ancora prima della partenza ufficiale, confermando l’attesa del pubblico per il ritorno negli stadi del cantautore di Latina. Ad accompagnare la tournée ci sarà anche Sono un grande (Deluxe), nuova versione dell’album con collaborazioni insieme a Giorgia, Lazza, Shiva, Ditonellapiaga e Ariete. Secondo le anticipazioni, il finale dei concerti potrebbe essere affidato a Xdono, il singolo che ha segnato l’inizio della carriera dell’artista e che quest’anno celebra i 25 anni dalla pubblicazione.
Più Letti
-
TITOLI5 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 28 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 27 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 26 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 25 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 24 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 23 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 22 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 21 maggio 2026