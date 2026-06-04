Appeal Beach inaugura l’estate: il 6 giugno apertura della nuova stagione con Martufello

Sermoneta si prepara a ospitare la settima edizione del “Memorial Alessia Calvani”, la manifestazione podistica organizzata dall’Asd Latina Scalo Running in ricordo della giovane studentessa scomparsa tragicamente e ancora oggi nel cuore della comunità. L’appuntamento è in programma domenica 7 giugno con partenza alle 9.30 da piazza del Popolo. La gara, inserita nel circuito del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”, si svilupperà lungo un percorso di 9 chilometri articolato in quattro giri che attraverseranno il centro storico e alcune delle aree più suggestive del territorio sermonetano.

I partecipanti percorreranno Corso Garibaldi, usciranno dalle mura medievali per raggiungere la Provinciale Sermonetana e attraverseranno via degli Aranci, via della Valle, piazza delle Noci e via Madonna delle Grazie prima di rientrare nel borgo e completare il circuito. Sono attesi podisti provenienti da diverse regioni italiane, a conferma della crescita costante della manifestazione. Oltre all’aspetto sportivo, l’evento mantiene una forte valenza sociale e inclusiva grazie alla collaborazione con Avis e alla partecipazione di atleti con disabilità accompagnati dai loro spingitori. Previsti premi per i migliori classificati assoluti e di categoria, riconoscimenti per le società più numerose e per gli iscritti Avis. L’organizzazione ha inoltre predisposto punti ristoro lungo il percorso e all’arrivo, oltre alla distribuzione di pacchi gara per i primi 500 iscritti.

«Abbiamo registrato adesioni da tutta Italia – ha dichiarato il presidente della Latina Scalo Running Mauro Anzalone –. Sarà ancora una volta una giornata dedicata allo sport, all’inclusione e al ricordo di Alessia, in uno dei contesti più belli del nostro territorio».

L’evento gode del patrocinio di numerose istituzioni locali e nazionali e vedrà anche la partecipazione dell’eurodeputato Salvatore De Meo.