APPUNTAMENTI
Appeal Beach inaugura l’estate: il 6 giugno apertura della nuova stagione con Martufello
C’è una data che quest’anno segna ufficialmente l’inizio dell’estate a Latina: il 6 giugno. Appeal Beach, lo stabilimento immerso nel contesto naturale di Villa Fogliano, inaugura la nuova stagione balneare con un evento simbolico dedicato al legame tra mare e natura.
Protagonista dell’appuntamento sarà Martufello, che poserà l’ultima tavola in legno dello chalet, completando simbolicamente una struttura realizzata nel rispetto dell’ambiente e dell’identità del parco naturalistico. Un gesto che rappresenta l’avvio di una nuova stagione all’insegna del relax, della libertà e della valorizzazione del territorio, in uno degli angoli più suggestivi del litorale pontino.
L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno ad Appeal Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Da quel momento prenderà ufficialmente il via un’estate fatta di mare, natura e momenti da vivere all’aria aperta.
APPUNTAMENTI
Festa Francigena 2026, gran finale tra Priverno e Fossanova con il cammino per la pace
Si concluderà sabato 6 giugno tra Priverno e il borgo di Fossanova la Festa Francigena 2026, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei cammini, del territorio e dei valori della condivisione. L’evento finale, dal titolo “Insieme per i sentieri della condivisione”, proporrà una giornata tra natura, cultura e riflessione.
Il programma prenderà il via alle 9.30 con il raduno dei partecipanti in piazza Giovanni XXIII a Priverno. Alle 10 partirà la camminata collettiva “10.000 passi contro le guerre”, un percorso simbolico all’insegna della pace e della fratellanza che condurrà i partecipanti fino a Fossanova.
L’arrivo è previsto alle 12.30 nel borgo medievale, dove ad accogliere i camminatori saranno spettacoli musicali e momenti di intrattenimento curati dai giullari della Corte de’ Buffoni. Seguirà il pranzo organizzato dall’associazione Fontana del Fico nell’area picnic adiacente al Punto Informativo Turistico.
Nel pomeriggio, alle 14.30, l’Auditorium Infermeria dei Conversi di Fossanova ospiterà il convegno culturale dal titolo “La Via Francigena: cammino culturale e di pace”. Ad aprire i lavori sarà il vescovo di Latina, Mariano Crociata, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni impegnate nella promozione della Via Francigena.
L’incontro approfondirà il valore dei cammini religiosi e culturali come strumenti di sviluppo territoriale e dialogo tra i popoli, con gli interventi di studiosi dell’Università di Roma Tor Vergata.
La manifestazione si concluderà alle 16.30 con la chiusura ufficiale della Festa Francigena 2026. Non mancherà la partecipazione dei Briganti dell’associazione dedicata ad Antonio Gasbarrone, impegnati nella valorizzazione delle tradizioni storiche locali.
L’iniziativa è organizzata dal Gruppo dei Dodici ODV, promossa dalla DMO Francigena Sud nel Lazio e sostenuta da Regione Lazio, Comune di Priverno, Compagnia dei Lepini e Associazione Europea delle Vie Francigene.
APPUNTAMENTI
Sermoneta pronta ad accogliere il 7° Memorial Alessia Calvani
Sermoneta si prepara a ospitare la settima edizione del “Memorial Alessia Calvani”, la manifestazione podistica organizzata dall’Asd Latina Scalo Running in ricordo della giovane studentessa scomparsa tragicamente e ancora oggi nel cuore della comunità. L’appuntamento è in programma domenica 7 giugno con partenza alle 9.30 da piazza del Popolo. La gara, inserita nel circuito del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”, si svilupperà lungo un percorso di 9 chilometri articolato in quattro giri che attraverseranno il centro storico e alcune delle aree più suggestive del territorio sermonetano.
I partecipanti percorreranno Corso Garibaldi, usciranno dalle mura medievali per raggiungere la Provinciale Sermonetana e attraverseranno via degli Aranci, via della Valle, piazza delle Noci e via Madonna delle Grazie prima di rientrare nel borgo e completare il circuito. Sono attesi podisti provenienti da diverse regioni italiane, a conferma della crescita costante della manifestazione. Oltre all’aspetto sportivo, l’evento mantiene una forte valenza sociale e inclusiva grazie alla collaborazione con Avis e alla partecipazione di atleti con disabilità accompagnati dai loro spingitori. Previsti premi per i migliori classificati assoluti e di categoria, riconoscimenti per le società più numerose e per gli iscritti Avis. L’organizzazione ha inoltre predisposto punti ristoro lungo il percorso e all’arrivo, oltre alla distribuzione di pacchi gara per i primi 500 iscritti.
«Abbiamo registrato adesioni da tutta Italia – ha dichiarato il presidente della Latina Scalo Running Mauro Anzalone –. Sarà ancora una volta una giornata dedicata allo sport, all’inclusione e al ricordo di Alessia, in uno dei contesti più belli del nostro territorio».
L’evento gode del patrocinio di numerose istituzioni locali e nazionali e vedrà anche la partecipazione dell’eurodeputato Salvatore De Meo.
APPUNTAMENTI
“Dal Red Carpet al Campo” ospite di Radio Immagine Stefania Mariani che racconta l’evento
Andrà in scena venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 10 “Dal Red Carpet al Campo”, la Partita del Cuore 2026 che vedrà sfidarsi la Nazionale Italiana Attori e la rappresentativa dei Vigili del Fuoco di Latina.
Ospite di Radio Immagine la presidente del Cerchio delle Idee, Stefania Mariani, che organizza l’evento e che ha presentato la giornata di sport, spettacolo e solidarietà che si appresta a vivere la città di Latina il 5 giugno presso lo Stadio Domenico Francioni.
Programma della giornata
- Ore 10:00: apertura con una grande parata e un pre-show di circa 40 minuti con artisti e campioni del territorio.
- Ore 11:00: calcio d’inizio della Partita del Cuore.
- In campo la Nazionale Attori, composta da volti del cinema e della televisione.
- Contro una rappresentativa dei Vigili del Fuoco provinciali e regionali.
- Intervallo:
- Spettacolo delle Winx Club.
- Presenza di Geronimo Stilton come ospite speciale.
- A seguire:
- Secondo tempo della partita.
- Premiazioni.
- Chiusura con tutti gli artisti in campo a formare un grande cuore accompagnato da un momento musicale emozionante.
L’intera manifestazione sostiene il progetto di UNICEF “La Scuola in Scatola”, destinato ai bambini che vivono in zone colpite da guerre ed emergenze.
Il kit comprende materiali scolastici e strumenti didattici che consentono di allestire rapidamente attività educative per i bambini, offrendo loro continuità nell’apprendimento anche in situazioni difficili.
Biglietti
- Contributo minimo: 5 euro.
- I biglietti saranno disponibili fino al giorno dell’evento, anche presso i botteghini dello stadio.
Sono attese oltre 2.000 persone, con la presenza di numerose scuole provenienti anche dalla provincia. Un contributo importante è arrivato dal 70º Stormo dell’Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione diversi pullman per il trasporto degli studenti.
Messaggio chiave dell’evento: una giornata che unisce sport, intrattenimento e solidarietà per sostenere concretamente i bambini che vivono nelle aree di crisi.
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