Fondi, la fascia tricolore passa a Vincenzo Carnevale: “Io sindaco di tutti”

FONDI – Dopo la vittoria schiacciante al primo turno, la fascia tricolore è passata dalle mani dell’uscente sindaco Beniamino Maschietto a quelle del neoeletto Vincenzo Carnevale. Forza Italia resta la maggioranza assoluta nella città del sud Pontino, azzurra sin dalla nascita del partito.

“Questa vittoria non rappresenta un punto di arrivo, né un risultato personale. Sarò il sindaco di tutti, con la consapevolezza che il confronto democratico è una ricchezza e che ogni voce merita ascolto”, ha detto Carnevale assicurando un lavoro senza tregua per tutti i fondani. Il sindaco potrà contare sul voto in Consiglio di 12 consiglieri di FI eletti. Sono: Cristian Peppe, Piero Parisella, Roberta Muccitelli, Stefania Stravato, Sergio Di Manno, Mariapalma Di Trocchia, Claudio Spagnardi, Stefano Di Pietro, Lara Mastrobattista, Guido La Rocca. In maggioranza anche un consigliere della Lista Litorale & sviluppo fondano, Franco Carnevale; Santina Trani di Noi per Fondi; Antonio Ciccarelli di Fondi Azzurra , mentre la Lista “Io sì” conquista tre seggi: eletti Daniela De Bonis, Davide Zomparelli e Luigi Gentile.

Nell’assise siederanno poi la candidata di Fratelli d’Italia Anna Rita del Sole, con altri due consiglieri eletti. Dei candidati sindaci non eletti entrano in Consiglio Annarita anche Salvatore Venditti per Fondi Progressista (Pd e Movimento Cinque Stelle) e Francesco Ciccone delle liste Fondi Vera e Città Sicura. Resta fuori Tonino De Paolis, candidato della Lega.

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