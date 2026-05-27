OGGI IN PRIMA PAGINA
Fondi, la fascia tricolore passa a Vincenzo Carnevale: “Io sindaco di tutti”
FONDI – Dopo la vittoria schiacciante al primo turno, la fascia tricolore è passata dalle mani dell’uscente sindaco Beniamino Maschietto a quelle del neoeletto Vincenzo Carnevale. Forza Italia resta la maggioranza assoluta nella città del sud Pontino, azzurra sin dalla nascita del partito.
“Questa vittoria non rappresenta un punto di arrivo, né un risultato personale. Sarò il sindaco di tutti, con la consapevolezza che il confronto democratico è una ricchezza e che ogni voce merita ascolto”, ha detto Carnevale assicurando un lavoro senza tregua per tutti i fondani. Il sindaco potrà contare sul voto in Consiglio di 12 consiglieri di FI eletti. Sono: Cristian Peppe, Piero Parisella, Roberta Muccitelli, Stefania Stravato, Sergio Di Manno, Mariapalma Di Trocchia, Claudio Spagnardi, Stefano Di Pietro, Lara Mastrobattista, Guido La Rocca. In maggioranza anche un consigliere della Lista Litorale & sviluppo fondano, Franco Carnevale; Santina Trani di Noi per Fondi; Antonio Ciccarelli di Fondi Azzurra , mentre la Lista “Io sì” conquista tre seggi: eletti Daniela De Bonis, Davide Zomparelli e Luigi Gentile.
Nell’assise siederanno poi la candidata di Fratelli d’Italia Anna Rita del Sole, con altri due consiglieri eletti. Dei candidati sindaci non eletti entrano in Consiglio Annarita anche Salvatore Venditti per Fondi Progressista (Pd e Movimento Cinque Stelle) e Francesco Ciccone delle liste Fondi Vera e Città Sicura. Resta fuori Tonino De Paolis, candidato della Lega.
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CRONACA
Cisterna, lo stalker la segue anche in Commissariato mentre lo denuncia alla Polizia: arrestato in flagranza
CISTERNA – La stalkerizzava da tempo, lei impaurita è andata a denunciarlo al Commissariato di polizia di Cisterna e lui l’ha seguita anche lì, per poi tempestarla di messaggi mentre stava sporgendo denuncia. E’ stato arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 27 anni già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.
La donna era arrivata di fronte alla polizia in evidente stato di agitazione e preoccupazione per le reiterate condotte moleste e vessatorie poste in essere dall’ex compagno, che non aveva accettato la fine della relazione sentimentale.
Durante il colloquio con la donna, gli agenti in servizio al corpo di guardia hanno subito accertato che il giovane si trovava nelle immediate vicinanze degli uffici di polizia, con l’evidente intento di incuterle ulteriore timore e continuando a chiamarla. Elementi che hanno consentito di delineare una condotta persecutoria in atto.
Dalle verifiche effettuate è inoltre emerso che il ragazzo era già destinatario della misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore per analoghe condotte nei confronti della stessa donna, oltre che episodi di maltrattamenti durante la convivenza, per i quali aveva già presentato denuncia.
Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di atti persecutori aggravati. Dell’arresto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina che ha disposto il trasferimento nel carcere di Latina, in attesa dell’udienza di convalida.
CRONACA
Sezze, maltratta moglie e figlia minorenne per un anno, arrestato un 39enne
SEZZE – I carabinieri della Stazione di Sezze Romano hanno arrestato ieri, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare detentiva emessa dal Gip del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Gregorio Capasso, un trentanovenne del luogo, per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nei confronti della moglie e della figlia diciassettenne conviventi.
Il provvedimento restrittivo è arrivato dopo le indagini svolte dai Carabinieri di Sezze, a partire da aprile, e ha consentito di documentare come l’uomo, da circa un anno, assumesse reiteratamente condotte vessatorie, violente e minacciose, anche con aggressioni fisiche, nei confronti delle due donne, anche alla presenza degli ulteriori due figli minorenni della coppia, per divergenze relative a dinamiche familiari.
L’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
CRONACA
Gaeta, truffa del finto operatore bancario, ma la moglie della vittima capisce e blocca l’operazione
GAETA – La Polizia di Stato di Gaeta ha denunciato un uomo ritenuto coinvolto in una truffa ai danni di un anziano del posto, attuata con la tecnica del falso operatore bancario. Era il titolare del conto sul quale la vittima stava per trasferire i suoi soldi dopo aver ricevuto diversi messaggi e successive telefonate da sedicenti addetti dell’istituto di credito dove aveva il proprio conto corrente. I truffatori, prospettando inesistenti tentativi di frode e movimenti sospetti sul conto, avevano convinto l’uomo della necessità di trasferire con urgenza una consistente somma di denaro su un conto corrente indicato dagli stessi, con il pretesto di mettere al sicuro i propri risparmi.
Nel corso della vicenda, i malviventi avevano persino simulato il coinvolgimento di appartenenti alle Forze di Polizia, arrivando a contattare telefonicamente la vittima e a minacciarla affinché completasse l’operazione bancaria richiesta. Solo grazie all’intuito della moglie e alla successiva verifica dei fatti, la vittima rendendosi conto del tentativo di raggiro era riuscito a bloccare tempestivamente il bonifico prima che il denaro venisse definitivamente trasferito.
Gli accertamenti svolti dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta hanno consentito di individuare il conto corrente utilizzato dai truffatori per ricevere il denaro e di risalire al soggetto intestatario della carta collegata all’IBAN indicato alla vittima. Al termine delle verifiche, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni del caso.
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