Alla Feltrinelli di Latina Simonetta Fiori e Maria Novella De Luca presentano “Le Appassionate” con Hardeep Kaur

LATINA – Venerdì 22 maggio alle ore 18 alla Feltrinelli di Latina Mario Novella De Luca e Simonetta Fiori autrici di “Le Appassionate. Storie di donne che hanno cambiato il futuro” saranno a Latina per presentare il libro e parlare con Hardeep Kaur, una delle dieci protagoniste, sindacalista e segretaria della Flai Cgil di Latina e Frosinone. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Licia Pastore.

“Parleremo di bracciantato nell’Agro Pontino – spiega De Luca – , di schiavitù ma anche di conquiste sindacali e di emancipazione femminile. Di Satnam Singh che in Italia cercava un futuro migliore ma è morto sul lavoro per la crudeltà dei suoi padroni e trattato come fosse un rifiuto. Ma parleremo soprattutto della straordinaria storia di Laura Hardeep Kaur, appassionata leader oggi dei lavoratori ‘invisibili’. Delle sue origini Sikh, dell’odissea della sua famiglia dal Punjab all’Italia”.

Vi aspettiamo alla Feltrinelli di Latina. Venerdì 22 maggio ore 18. Via Diaz.