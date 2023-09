Alessandro Panigutti è il nuovo Capo di Gabinetto del Comune di Latina

LATINA – Era attesa da tempo, arriva oggi, dopo un insistente rincorrersi di voci, la nomina di Alessandro Panigutti, già direttore del quotidiano Latina Oggi, a capo di gabinetto della sindaca di Latina Matilde Celentano. L’annuncio è stato dato dalla stessa prima cittadina in una nota nella quale dà il benvenuto al giornalista nel suo nuovo ruolo.

“Ai fini dello svolgimento delle funzioni di coordinamento degli uffici preposti a supporto delle attività del Sindaco – vi si legge – Panigutti avrà le seguenti funzioni: gestione dei rapporti di natura politica e di rappresentanza con ministeri, enti, associazioni ed istituti, supporto al Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni, gestione dei rapporti con gli organi istituzionali e relazioni con organi costituzionali.

“Con la nomina di Alessandro Panigutti a capo di gabinetto – dichiara la sindaca Celentano – si completa la squadra. Il capo di gabinetto è una figura chiave per l’espletamento delle mie funzioni di Sindaco. La sua nomina è frutto di una scelta ponderata: Panigutti, tra i fondatori del quotidiano Latina Oggi di cui è stato direttore per oltre un decennio, è un profondo conoscitore della città, interprete delle diverse anime della nostra comunità. Un occhio critico e al contempo propositivo per guardare al futuro con una visione di crescita e sviluppo del territorio. A Panigutti do il benvenuto nella mia squadra”.

Alla nomina da parte del Sindaco, seguirà la determinazione del servizio Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione per la relativa assunzione.

Presto anche la nomina del Direttore Generale del Comune di Latina, procedura per la quale sono state presentate 21 candidature.