Mad presenta la personale di Antonio Farina “Riflessi”

LATINA – Approda al 101, il Museo d’Arte Diffusa di Latina. “La nuova location, “quartier generale” del Maestro Antonio Farina, si propone come spazio espositivo all’angolo di Piazza Moro”, spiega il curatore di Mad Fabio D’Achille presentando l’allestimento di “Riflessi”, la personale di Antonio Farina che si apre oggi, 13 settembre al Corner Bar di Via don Torello 101. Il maestro propone in questa piccola mostra alcuni dei suoi “cavalli di battaglia”, tre oli su tela di medio e grande formato.

La serie “Riflessi” si è arricchita recentemente di alcuni interessanti lavori del pittore pontino; si tratta di pastelli a olio di grande formato, dei veri e propri disegni su carta che sono stati intelaiati e incorniciati come quadri da BracchiArt. La mostra resterà visitabile fino al 31 ottobre.

Farina sta esponendo al Museo civico archeologico “Padre A.G. Saggi” di Norma nella collettiva “Dall’OdisSea alla Via Francigena” e con Gino di Prospero nella bipersonale “dalla palude al mare” da AG Collection sempre nella formula dell’esposizione diffusa. La mostra

Mad è presente anche al Tribeca Cafè e da Oliocentrica che ospitano rispettivamente le personali di Rocco Lancia “Faces” e di Gabriele Casale “paesaggINformali”.