Nella piazzetta del Nicolosi il coro D’altrocanto, i Senza Benza e la danza di Maria Carpaneto

LATINA – Terza settimana di eventi per “@tNicolosi”, la rassegna organizzata nella piazzetta dello storico quartiere Nicolosi di Latina. Musica, arte, danza contemporanea, teatro di prosa e teatro di strada e proposte dedicate ai bambini. In Via Filippo Corridoni le iniziative sono di Spazio culturale Nicolosi, Teatro Ragazzi, Lestra, Città Domani e L’angolo di Chirone con il sostegno della Fondazione Roma, dell’Ater e del comune di Latina.

Giovedì 14 settembre ore 20,30

Concerto dell’Ensable corale D’altrocanto Nonostante Tutto diretto da Paola Salvezza. Lo studio della musica popolare muove inizialmente il gruppo che in seguito studia e sperimenta le molteplici possibilità polifoniche ed espressive anche in altri ambiti come l’antico, il contemporaneo e la canzone d’autore. Gruppo vocale esclusivamente femminile, svolge intensa attività concertistica partecipando a festival, eventi culturali e stagioni. Lo spettacolo propone sguardi di donna sull’amore e sulla lotta e si avvale della partecipazione di Patrizia Pastore (Chitarra e Voce), Marco Malagola(Percussioni), Salvatore Palombi e Manuela Mandracchia (Voci Recitanti).

Venerdì 15 settembre ore 20

La Casbah è il nomignolo da sempre affibbiato allo storico Quartiere Nicolosi, riferendosi alla sua presunta “pericolosità”, il parallelismo con il famosissimo brano portato alla ribalta dai Clash è immediato. Una rassegna di musica rock con la partecipazione in concerto dei gruppi musicali emergenti di Latina come Eklipso, Red Salad e School Shoting. Un’occasione per mettere alla ribalta le nuove leve musicali della città, nell’ambito di un cartellone e di una rassegna importante. Un appuntamento per tutti che verrà chiuso dai Senza Benza storico gruppo di Latina, che vanta un album fatto a New York con Joey Ramone. Un ideale passaggio di testimone tra la band che ha fatto un pezzo di storia del punk-rock italiano anni ’90 e le nuove realtà. Un appuntamento realizzato in collaborazione con Sottoscala 9.

Sabato 16 settembre ore 20,30

Spettacolo di danza contemporanea “Istantanea on Bo-We’ di e con Maria Carpaneto. Danzatrice, coreografa, pedagoga, Maria Carpeneto insegna danza contemporanea a Milano. Il concetto PMD “Presenza, Mobilità, Danza” riassume l’espressione della sua ricerca filosofica e creativa. Istantanea on Bo We sperimenta una composizione istantanea con il pubblico, il pubblico inteso come parte integrante e necessaria dell’atto creativo, una risposta a una “provocazione” che farà vacillare ogni sicurezza di forma e di “azione premeditata”. Mettere costantemente in dubbio quello che si sa per essere al servizio della relazione e della risposta. Un alieno precipitato sulla terra, nessun confine… Uno spettacolo glam-rock & one man show… un tributo agli anni 70.

Nello spazio espositivo prosegue, sino al 24 settembre, la mostra visionaria di Alessandro Bavari.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed attendono il pubblico in via Filippo Corridoni, 78 a Latina. Per info: www.spazioculturalenicolosi.it, info@spazioculturalenicolosi.it, 3488929030