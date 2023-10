Marciapiede-discarica in Via Lago Ascianghi: c’è anche uno scooter abbandonato

LATINA – Uno scooter giace abbandonato tra i rifiuti da almeno due mesi in Via Lago Ascianghi (sul retro di Piazza Roma nella zona dei Pub), su quel che resta del marciapiede sotto l’ex Palazzo Porfiri. L’edificio è stato sbarrato per evitare il viavai di senzatetto che si erano insediati all’interno dell’area abbandonata da anni, ma la situazione non è migliorata. Lo stabile è fatiscente e non viene effettuata nemmeno l’ordinaria manutenzione con effetti pesanti sul quartiere. “Una discarica maleodorante a cielo aperto nel centro della città, un disastro”, dice esasperata una residente che assiste da anni al deterioramento dell’immobile, ma anche della pubblica strada.

Il transennamento, che segnala il rischio di caduta dei calcinacci dalla facciata, ha creato in effetti uno spazio abbandonato dove giacciono rifiuti di ogni genere e anche anche ingombranti come è il caso dello scooter.

“Gli operatori ecologici non puliscono, perché l’area è considerata privata e i rifiuti anche organici aumentano – aggiunge la donna riferendosi a chi utilizza lo spazio come latrina – Da circa due mesi ormai c’è anche la carcassa di un motorino. Ho visto due volte i vigili esaminare lo scooter, ma sta sempre lì. Mi chiedo – conclude – se esista un modo per obbligare i proprietari dell’immobile ad una manutenzione che consenta di mantenere il decoro in questa strada o se dobbiamo continuare a subire questa situazione”. E pensare che proprio a due passi, svoltato l’angolo, c’è la Facoltà di Medicina.