Cisterna Volley, giocatori in campo con il baffo rosso e un minuto di rumore prima del match con Modena

LATINA – Anche il volley pontino celebra oggi la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Al palazzetto dello sport di Via delle Province dove si gioca (alle 18) l’incontro tra Cisterna Volley e Modena per la 7° giornata del massimo campionato di pallavolo, prima della partita verrà osservato il minuto di rumore, che sostituirà il canonico minuto di silenzio e verrà osservato su tutti i campi di pallavolo di ogni ordine e grado, perché la Federazione Italiana Pallavolo e la Lega Pallavolo Serie A aderiranno alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne” indetta dall’ONU. Prima di ciascuna gara, con le squadre schierate in campo e con gli atleti con baffo rosso sul volto, verrà letto da ciascuno speaker il messaggio di sensibilizzazione. “Il cambiamento culturale, vero e definitivo, dipende da noi. Non basta uno slogan per fermare tutta questa violenza, ma è necessario che ciascuno di noi faccia la propria parte. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – ha attivato un numero gratuito antiviolenza e stalking: il 1522. Se necessario utilizziamolo”.

Inoltre al palazzetto di viale delle Province ci sarà un’ulteriore iniziativa perché l’amministrazione comunale di Cisterna celebra la Giornata con una maglietta che verrà fatta indossare dai giocatori: la maglia ritrae il quadro di un noto artista della comunità cisternese, Mario Spigariol, per dire no alla violenza sulle donne.