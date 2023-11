Parte a Latina il progetto per i giovani Neet: come fare richiesta

LATINA – Entra nel vivo il progetto “Farò”, finanziato da ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, finalizzato a promuovere la realizzazione da parte di amministrazioni comunali di progettualità innovative dedicate ad interventi mirati al target dei giovani in condizione Neet. Questo pomeriggio, presso l’ufficio del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili, si è infatti tenuta una riunione operativa con tutti i partner per stabilire come procedere.

Il progetto, presentato dal Servizio Pubblica istruzione e politiche giovanili del Comune di Latina, prevede la realizzazione di interventi formativi e di orientamento rivolti ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o formazione. Presupposto per la riuscita del progetto – si legge in una nota di piazza del Popolo – è la creazione di un sistema efficace di intercettazione dei Neet, grazie al consolidamento delle rete territoriale di tutti i servizi pubblici e del terzo settore. L’équipe multidisciplinare darà ai giovani beneficiari il supporto nella costruzione di un percorso di superamento della condizione di fragilità grazie all’acquisizione di strumenti e strategie utili a diventare soggetti attivi nella costruzione del proprio percorso di vita.

“Il progetto Farò – dichiara l’assessore alla Politiche giovanili Andrea Chiarato – da oggi diventa operativo e si inserisce perfettamente nella ricca rete di opportunità che stiamo predisponendo per i giovani di Latina. Ai giovani in condizione Neet, in particolare, l’amministrazione vuole dare fiducia e strumenti per tornare ad essere protagonisti. Ringrazio gli uffici, i partner e il dirigente del settore per l’eccellente lavoro svolto fino ad oggi e per quello che si apprestano a fare. Per i ragazzi che faranno richiesta, infatti, verrà pensato un progetto ad hoc, in base alle loro esperienze e aspirazioni, finalizzato alla ricerca della propria strada. Ci saranno educatori per la ‘presa in cura’ dei partecipanti, che li accompagneranno nei passi che affronteranno: corsi di formazione, ripresa delle lezioni universitarie, lezioni di recupero o quant’altro. Non esiste una ricetta unica né un percorso valido per tutti, la rete attiva nel progetto “Farò” lavorerà per trovare la chiave giusta, diversa per ogni giovane, utile a rimboccarsi le maniche e ricominciare. Alla base di questa decisione ci sarà la sottoscrizione di un patto in cui verrà formalizzato il percorso da intraprendere. Per consolidare la rete, inoltre, ci saranno anche corsi di formazione rivolti a docenti delle scuole superiori attraverso i quali verranno forniti gli strumenti per essere a loro volta di supporto ai ragazzi in difficoltà”.

I colloqui inizieranno nei prossimi giorni. Gli interessati possono inviare sin da subito una mail all’indirizzo progettofaro@comune.latina.it o rivolgersi allo sportello Informagiovani sito in Piazza del Popolo e aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13.