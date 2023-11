Gaetano Borrelli è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Sezze

SEZZE – La Stazione Carabinieri di Sezze ha il nuovo Comandante titolare, è il Luogotenente c.s. Gaetano Borrelli, 58enne, originario di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il Luogotenente dell’Arma vanta un notevole bagaglio professionale, frutto dell’esperienza ultratrentennale di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri. Dopo aver frequentato il corso nell’anno 1986 presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, presta servizio come Carabiniere, prima presso la Stazione CC di S. Vittorino Romano e poi presso quella di Tivoli, in provincia di Roma.

Nell’anno 1988 risulta vincitore del concorso per l’ammissione al corso biennale di Sottufficiale dei Carabinieri, frequentando la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri e poi quella di Firenze, al termine della quale viene destinato nella Capitale ove presta servizio prima presso la Stazione di Roma Eur e successivamente presso il Reparto Operativo CC di Roma di Via Inselci.

Finalmente nell’anno 1993 approda in provincia di Latina, al Reparto Operativo di questo Comando Provinciale, ove conduce numerose brillanti attività investigative, riscuotendo il plauso delle varie autorità giudiziarie.

Il valido militare nell’anno 2003 va a ricoprire il Comando della Stazione CC di Sonnino ove rimane per circa venti anni, ricordato dalla cittadinanza e dalle Autorità tutte per la sua vicinanza al cittadino e per la sua autorevolezza. Dal 6 novembre è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Sezze.