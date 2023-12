Al D’Annunzio arriva Silvio Orlando: è il bambino Momo

LATINA – E’ aperta la vendita dei biglietti per gli spettacoli del D’Annunzio, e sarà ancora possibile abbonarsi alla stagione 2023-24 a cura del Comune di Latina e ATCL che inizia il 5 dicembre alle 21 con Silvio Orlando, che cura anche riduzione e regia, in LA VITA DAVANTI A SÉ di Romain Gary (Emile Ajar), traduzione di Giovanni Bagliolo (edizione Biblioteca Neri Pozza), con in scena Daniele Mutino fisarmonica; Roberto Napoletano percussioni; Luca Sbardella clarinetto/sax; Kaw Sissoko kora/djembe.

Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, al centro di un discusso Premio Goncourt, La vita davanti a sé di Romain Gary è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia.

Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Un autentico capolavoro “per tutti” dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro. Il messaggio: BISOGNA VOLER BENE.

SILVIO ORLANDO in

LA VITA DAVANTI A SÉ

traduzione Giovanni Bagliolo edizione Biblioteca Neri Pozza

tratto dal romanzo “La Vie Devant soi” di ROMAIN GARY Emile Ajar

© Mercure de France, diritti teatrali gestiti dalle edizioni Gallimard

con il nome di “Roman Gary” come autore dell’opera originale

e con

Daniele Mutino fisarmonica

Roberto Napoletano percussioni

Luca Sbardella clarinetto/sax

Kaw Sissoko kora/djembe

scene Roberto Crea

disegno luci Valerio Peroni

costumi Piera Mura

organizzazione Maria Laura Rondanini

direzione tecnica Luigi Flammia

datore luci Federico Calzini

fonico Gianrocco Bruno

management Vittorio Stasi

riduzione e regia di SILVIO ORLANDO

produzione Cardellino srl

