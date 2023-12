Notre Dame de Paris nella lingua dei segni: spettacolo gratuito al teatro D’Annunzio

LATINA – Il Comune di Latina presenta lo spettacolo “Notre Dame de Paris in Lis”. L’appuntamento è per domenica 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, al teatro comunale D’Annunzio e rientra nel calendario di iniziative pensate in occasione del Natale di Latina. Il progetto, proposto e coordinato dalla Commissione consiliare “Istruzione” il cui presidente è il consigliere Giuseppe Coriddi, nasce da un’idea di Laura Santarelli. L’obiettivo è quello di rendere il teatro e la cultura aperti a tutti, soprattutto ai giovani con disabilità, attraverso la messa in scena di uno dei musical più amati e più premiati dal pubblico.

Lo spettacolo, sulle musiche di Riccardo Cocciante e le coreografie di Giovanna Rinaldi, sarà interpretato dagli attori che recitano in lingua dei segni e ASL (American Sign Language) della Accademia Europea Sordi Onlus – Scuola Interpreti LIS con la regia di Laura Santarelli. L’accesso è totalmente gratuito e rivolto all’intera cittadinanza. Saranno garantiti 400 posti fino ad esaurimento. In caso di adesioni superiori, si darà priorità alle scuole e alle associazioni per l’inclusione dei sordi, e seguirà l’ordine cronologico di arrivo della domanda.

La prenotazione è obbligatoria attraverso il form

https://forms.gle/EkkfvX8JoLAput1W9