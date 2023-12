Concerti d’Autunno, suonano la violinista Ginevra Tavani e al pianoforte Marlene Fuochi

LATINA – Primo appuntamento di dicembre per i Concerti d’autunno della Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina, al Circolo Cittadino di Latina venerdì 1 alle ore 18. Sul palco due giovani interpreti, la violinista Ginevra Tavani e al pianoforte Marlene Fuochi, provenienti entrambe dall’Accademia Walter Stauffer di Cremona.

Fiorentina, nata nel 2000, Ginevra Tavani attualmente si sta perfezionando con Salvatore Accardo, dopo aver seguito corsi e masterclass con i principali violinisti di oggi; nel frattempo è entrata nell’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove suona nella fila dei primi violini, alternando la vita in orchestra con la passione per la musica da camera. È fiorentina e con la passione della musica da camera anche la pianista Marlene Fuochi, nata nel 1990, perfezionatasi ai corsi di Alto Perfezionamento di Musica da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il programma si apre nel segno della classicità con la Sonata n. 21 in mi minore K 304 di Mozart, fra le ultime composizioni per violino e pianoforte che il Salisburghese compose nel suo soggiorno parigino del 1778. Si cambia epoca e stile con la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck, fra i principali fautori del processo di rilancio della musica strumentale francese nella fine dell’Ottocento. Chiude il programma la Sonata n. 2 in sol maggiore di Maurice Ravel, lavoro dalla gestazione travagliata, che occupò il compositore francese fra il 1923 e il 1927, e sua ultima composizione cameristica.

BIGLIETTI intero, € 10 ridotto € 7. I biglietti dovranno essere prenotati scrivendo a biglietteria@campusmusica.it • WhatsApp 329 7540544 (fino alle ore 13.00 del venerdì) dovranno essere ritirati entro le ore 17,30, prima dell’inizio del concerto, presso la sede del Circolo Cittadino. La biglietteria aprirà alle ore 17

