Latina ricorda i suoi grandi personaggi al Circolo Cittadino

LATINA – Un viaggio nella storia professionale, culturale e sportiva della città di Latina, alla vigilia del suo novantunesimo anno. L’appuntamento è per domani 14 dicembre dalle 17.30, presso il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” in Piazza del Popolo 2. “Storie di personaggi. Un ricordo, un sorriso e tanta solidarietà”, è il titolo dell’evento pensato da Gennaro Ciaramella, commerciante e già organizzatore del Gran Galà del Calcio. L’obiettivo è ricordare figure che hanno segnato la storia della città, attraverso il segno lasciato nella memoria di chi ha avuto il piacere di conoscerle da vicino o di chi ha avuto l’opportunità di averle sentito raccontare. E proprio il racconto, corredato di immagini, sarà il filo conduttore del pomeriggio, in cui si troveranno insieme familiari e amici. Oltre al ricordo e il sorriso che suscita, l’altro obiettivo sarà la solidarietà, perché contestualmente verrà avviata una raccolta fondi, con offerta libera, per l’acquisto di un lettino con ruote gommate per consentire di raggiungere la spiaggia a chi ha difficoltà motorie. L’inclusione sarà un altro filo conduttore, perché a metà dell’evento verranno premiati gli atleti speciali dell’Inteam Latina, Campioni d’Italia di pallacanestro.

Ogni personaggio sarà raccontato, oltre che dai familiari, anche da amici e addetti ai lavori. In questa prima edizione otto le figure che verranno ricordate durante l’excursus. Da un simbolo del baseball come Bruno Poeta, ad uno dell’atletica leggera, come lo è stato Alessandro Piccinini. Focus su Mario Libertini e il pugilato e chi lo sport lo ha saputo narrare egregiamente come il giornalista Gabriele Viscomi. E poi un dirigente di calcio con la D maiuscola come Daniele Mariani, un eccelso scrittore Premio Strega come Antonio Pennacchi, una benefattrice come Maria Corsetti in Porfiri, che ha finanziato il Polo Oncologico dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e l’Oratorio Salesiano Don Bosco. Si ripercorreranno le gesta dell’uomo e del campione di Latina Vincenzo D’Amico. Sul palco si alterneranno sul palco Paolo Iannuccelli, Angelo Conti, Osvaldo Spelda, Celio Turrini, Giuseppe Baratta, Damiano Coletta, Mimmo Cinelli, Roberto Paciucci, Lidano Grassucci, Graziano Lanzidei, Gianluca Atlante, Giancarlo Sibilia e Rosario D’Amico.

Tutti insieme per ricordare personaggi differenti, ma legati dallo stesso amore per la propria città. Lo stesso che pervaderà chi avrà l’opportunità di essere presente.