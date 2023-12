Latina, saltano le corse dei bus: 13 dipendenti malati nello stesso giorno

LATINA – L’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco interviene in merito alle corse degli autobus che, questa mattina, sono saltate.

“Questa mattina – dichiara – si è verificato un disservizio riguardante il trasporto pubblico locale che ha messo in difficoltà coloro che utilizzano gli autobus per spostarsi sul territorio. Nell’esprimere dispiacere per la situazione che si è verificata – continua – mi preme spiegare le motivazioni che hanno causato il problema. Alle 21.37 della giornata di ieri, 18 dicembre, la Csc, gestore del trasporto pubblico locale, ha comunicato al Comune di Latina di aver ricevuto i certificati di malattia di 13 conducenti dei mezzi che non avrebbero potuto prestare servizio nella giornata di oggi. A causa dell’orario della comunicazione, non è stato possibile sostituire il personale. Il disservizio, purtroppo, non è dipeso né dall’amministrazione comunale né dall’azienda Csc e quello che è accaduto oggi a Latina si sta verificando contemporaneamente in altre città di Italia a causa di un picco influenzale registrato un po’ ovunque. Da domani, comunque, la maggior parte dei lavoratori rientrerà a lavoro e il disservizio sarà mitigato”.