Due incidenti mortali in poche ore su Appia e Pontina, perdono la vita un ragazzo di 28 anni e un cinquantenne

LATINA – Due tragedie della strada in poche ore ieri sulle strade della provincia di Latina, la prima sull’Appia a Fondi, la seconda poco dopo sulla Pontina ad Aprilia.

A FONDI – Nel primo incidente avvenuto intorno alle 17 ha perso la vita un ragazzo di 28 anni di Fondi Davide Tenore. La carambola in contrada Sant’Andrea ha coinvolto 4 mezzi: una Bmw, un camion, una Porsche e un furgoncino di Acqualatina. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato 2 dei 4 conducenti in ospedale in codice rosso. Il più grave dei due era proprio il 28enne che era a bordo della Bmw ridostta ad un ammasso di lamiere. Estratto dai vigili del fuoco è stato elitrasportato al San Camillo di Roma, ma poco dopo è spirato. Sul posto anche la polizia per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

AD APRILIA – Era già buio sulla Pontina quando un suv si è trovato davanti improvvisamente un uomo che attraversava l’arteria al chilometro 52+300, nei pressi dello svincolo di via Genio Civile nel territorio di Aprilia in direzione di Latina. La vittima è un uomo dall’apparente età di 50 anni che non aveva documenti con sé e sono partite le procedure per l’identificazione. La strada è stata chiusa e il traffico deviato con conseguenze pesanti per i pendolari pontini di ritorno a casa a quell’ora.