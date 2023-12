Tenta di soffocare la ex, arrestato 40enne di Sezze

SONNINO – Ha cercato di soffocare la sua ex afferrandola per il collo, davanti al figlio minore e alla madre di lei. Fortunatamente, la sua abitazione nel centro di Sonnino era a due passi dalla stazione dei carabinieri e le grida della donna hanno attirato l’attenzione dei militari. Così la sera scorsa è stato bloccato in tempo un 40enne originario di Sezze, arrestato per maltrattamenti in famiglia e poi destinato ai domiciliari.