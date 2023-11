ImpariAmo l’Arte, alla Casa del Combattente esposte le opere di piccoli artisti

LATINA – ImpariAmo L’Arte è il nuovo appuntamento organizzato da Roxy, pittrice decoratrice di Latina, che si svolgerà presso il Salone della Casa del Combattente in Piazza San Marco nei giorni 2 e 3 dicembre 2023.

I sogni, i segni, i colori, sono i tre temi principali di questa esposizione artistica dedicata e realizzata con i lavori dei piccoli allievi dei laboratori di pittura di Roxy che così racconta questa iniziativa. “Voglio mettere in evidenza l’importanza dell’arte nel percorso di formazione e crescita del bambino. La giocosità, l’ingegno, la fantasia, l’espressione dei propri stati d’animo trasformati in disegno e poi in dipinto, il lavoro di squadra e la condivisione, sono obiettivi che intendo raggiungere e farne dono ai piccoli per aiutarli in un percorso di crescita sano, empatico e non virtuale. Nei nostri incontri dedichiamo inoltre tempo a riflessioni e discussioni contro il bullismo, e pratichiamo l’arte della gentilezza”. Saranno quindi le opere dei giovanissimi artisti le protagoniste di questi due giorni espositivi ai quali s’invitano tutti per condividere un bellissimo evento. L’inaugurazione è fissata per sabato 2 dicembre alle ore 17,30 e la mostra, ad ingresso libero, sarà poi visitabile anche domenica 3 dicembre dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00.