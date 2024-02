La Plus Volleyball Sabaudia affronta la Leo Shoes Casarano al PalaVitaletti

SABAUDIA – Settima giornata di ritorno del Girone Blu del campionato di Serie A3. La Plus Volleyball Sabaudia domenica 11 febbraio alle 18 affronta la Leo Shoes Casarano al PalaVitaletti, la partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Legavolley. Il team pontino torna tra le mura amiche dopo la vittoria di Modica, in un match dove gli atleti di coach Mosca grazie al 3-1 si sono portarti a casa l’intera posta in palio. Domenica la Plus Volleyball dovrà confermare quanto fatto di buono dai giocatori pontini in questo 2024. Casarano, una delle dirette concorrenti dei laziali per la doppia chance tra salvezza e Play off del campionato di Serie A3 Credem Banca. Si torna a giocare per provare a conquistare altri punti preziosi, sarà importante farlo davanti al proprio pubblico. Nelle ultime gare di campionato il sestetto laziale ha dimostrato più volte una grande affinità tra gli atleti, mettendo in campo la giusta mentalità per fronteggiare tutte le insidie degli avversari. L’ 11 febbraio, alle 18, la Plus Volleyball scende in campo a Sabaudia contro la Leo Shoes Casarano, per la settima giornata di regular season del campionato di Serie A3 Credem Banca.

“A Modica era una partita difficile, sia per il valore degli avversari, che per la trasferta che implica un dispendio di energie importanti. I ragazzi hanno giocato con personalità e dal punto di vista tecnico e tattico abbiamo fatto molto bene la fase break point limitando al massimo il loro punto di forza che è il cambio palla. Dovevamo mettere in pratica tutto quello che avevamo studiato e preparato in settimana. Siamo in un buon momento ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia perché le altre squadre, dirette concorrenti per la salvezza, stanno facendo bene e quindi siamo ancora lontani dall’obiettivo prefissato. Un passo avanti lo abbiamo fatto, da quando eravamo ultimi in classifica e la salvezza sembrava una chimera. Adesso siamo in corsa per giocare fino all’ultima palla dell’ultima giornata di campionato. La partita di domenica contro Casarano è una delle tante finali che ci aspettano da qui in poi. Stiamo preparando la partita con la massima attenzione e concentrazione, consapevoli gli avversari sanno lottare con il coltello fra i denti. Casarano è un’avversaria agonisticamente molto valida ed esprime un buon gioco di squadra. Noi scendiamo in campo per vincere tutte le partite, non abbiamo altri risultati. Un march lungo e dove l’aspetto tecnico tattico e anche quello caratteriale avranno il loro peso. Speriamo di poter contare sull’appoggio del pubblico perché la pallavolo è di tutta Sabaudia, la serie A dobbiamo mantenerla in una città di sport che merita questa categoria”, è l’analisi di Nello Mosca, coach della Plus Volleyball Sabaudia.

Per Stefano Schettino : “Modica è stata un’ottima prestazione da parte di tutta la squadra che ci ha permesso di vincere una partita difficilissima su un campo in cui storicamente non è facile strappare punti. Abbiamo rispettato bene le indicazioni dell’allenatore che ci hanno permesso di giocare nel modo che volevamo. Casarano è un altro match molto importante come del resto, lo saranno tutte le partite da adesso fino alla fine del campionato. I pugliesi giocano molto bene, noi siamo fiduciosi, abbiamo fatto un girone di ritorno quasi perfetto che ci ha permesso di accorciare tantissimo sulle dirette concorrenti. Vogliamo continuare questo trend positivo per salire ancor più in alto in classifica cosa che purtroppo non ci è riuscita, abbiamo solo accorciato. Una vittoria domenica ci permetterà di far un bel balzo in avanti”.

Arbitrano Davide Morgillo e Luigi Pasciari. Al Video Check: Diana Tommaso. Segnapunti: Ciampanella Sara

Diretta YouTube Legavolley

Classifica

Banca Macerata 43, Erm Group San Giustino 35, Smartsystem Fano 34, Rinascita Lagonegro 34, OmiFer Palmi 31, Avimecc Modica 25, QuantWare Napoli 22, Leo Shoes Casarano 22, Shedirpharma Sorrento 21, Aurispa DelCar Lecce 21, Plus Volleyball Sabaudia 20, Just British Bari 16, Tim Montaggi Marcianise 15.