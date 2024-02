Ultimo giorno di lavoro per Carmine Cosentino direttore della Uoc di Rianimazione del Goretti: una vita per la sanità pubblica

(nella foto il dottor Cosentino con la direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli)

LATINA – Lascia la direzione della Uoc di Anestesia e Rianimazione, Carmine Cosentino, veterano del Santa Maria Goretti, tra i medici più apprezzati dell’ospedale di Latina dove ha vissuto, oltre che lavorato. Dodici ore al giorno, tutti i giorni, e la notte a casa, ma con due telefoni accesi nel comodino. Succede dopo quarant’anni di servizio, a 70 di età, e una vita per la sanità pubblica. La Asl vorrebbe trattenerlo, magari con una formula diversa visti i raggiunti limiti di età, ma non è ancora chiaro se sarà possibile.

“Da quando mi sono laureato e specializzato, ho scelto di lavorare nel pubblico, sempre nell’area della gestione dell’emergenza-urgenza, la considero una grande opportunità che ho avuto e ho vissuto il mio lavoro come una missione. Rifarei tutto, senza dubbio. Oggi vado in pensione, potrei dire che sono stanco, che ho dato tanto e che è ora di riposarmi dopo tanti anni in prima linea, ma non lo farò, la verità è che mi dispiace andare via”, dice affidando il testimone nelle mani della sua equipe, un gruppo affiatato costruito negli anni: “E’ diventato una famiglia allargata”.

Certo, la Rianimazione non è un reparto semplice, è forse uno dei più delicati anche emotivamente, ma successi e insuccessi – che fanno parte di ogni mestiere – sono stati ottenuti provando a dare sempre il massimo. “Nel periodo che abbiamo trascorso insieme ai miei collaboratori che ringrazio moltissimo, perché da soli non si va da nessuna parte, ci sono battaglie che abbiamo vinto e battaglie che abbiamo perso. Quando abbiamo vinto, i familiari nel tempo sono tornati a trovarci e a ringraziarci, ma anche quando c’è stata una sconfitta, sono stati gli stessi familiari che ci hanno confortato. Negli ultimi dieci anni l’attivazione della donazione degli organi è stata un segnale di civiltà e abbiamo trovato grande disponibilità tra i familiari, pochi hanno detto no. Abbiamo ricevuto targhe e riconoscimenti, tutti segni che ci hanno toccato. Me ne vado, questo sì, con grande soddisfazione e orgoglio di aver lasciato un gruppo che continuerà un lavoro iniziato da tanti anni”.

Il futuro è anche nelle mani dei neo specializzandi: “Li vedo interessati ed entusiasti di lavorare qui, ma la politica deve essere sollecitata anche dagli operatori a creare in tempi brevi una nuova struttura che possa rispondere alla richiesta di sanità che arriva dalla popolazione. Qui mancano risorse strutturali e umane. Il Goretti è datato e non risponde più alle esigenze di una moderna sanità. Mi appello quindi alla politica perché il nuovo ospedale è necessario e urgente”.